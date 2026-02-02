В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Происшествия

Приемная прокуратуры работает на нижегородском ж/д вокзале из-за задержки поездов

02 февраля 2026 16:00 Происшествия
Прокуратура организовала приемные для пассажиров из-за ЧП в Кировской области

Фото: Александр Воложанин

По поручению Приволжского транспортного прокурора Максима Сурова на железнодорожных вокзалах в Нижнем Новгороде и Кирове организованы мобильные приемные для пассажиров в связи с задержками движения поездов, возникших в результате схода вагонов на перегоне станций Оричи - Шалегово в Кировской области.

Работниками транспортной прокуратуры осуществляется прием пассажиров поездов, прибывающих на указанные вокзалы. Прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

В случае нарушений требований законодательства граждане могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура начала проверку из-за инцидента с электричкой под Нижним Новгородом. Поезд сломался, и пассажирам в мороз пришлось пешком добираться до ближайшей станции.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

