Происшествия

Поезд в Нижний Новгород задерживается из-за аварии на ж/д в Тамбовской области

04 февраля 2026 18:42
Поезд в Нижний Новгород задерживается из-за аварии на ж/д в Тамбовской области

Фото: Александр Воложанин

Движение поезда №37, следующего из Имеретинского курорта в Нижний Новгород, нарушено из-за схода грузовых вагонов в Тамбовской области.

По данным РЖД, инцидент произошел в 15:34 на станции Кочетовка-2. После схода вагонов загорелся бензин, который в них находился. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Но в результате инцидента движение через станцию было приостановлено.

Это привело к задержке ряда пассажирских составов, в том числе поезда №37, направляющегося в Нижний Новгород. Вагоны остаются в штатном состоянии: поддерживается комфортная температура, а сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю помощь.

На месте работают пожарные расчёты и восстановительные бригады. В РЖД создан оперативный штаб, который координирует ликвидацию последствий происшествия. Обсуждается возможность организации движения поездов в обход повреждённого участка.

Отметим, что это уже третий инцидент на РЖД, который привел к задержке рейсов. Накануне причиной стала техническая неисправность на участке Шумерля – Вурнары в Чувашии, а ранее, 1 февраля, на перегоне между станциями Оричи и Шалегово в Кировской области также произошел сход вагонов грузового поезда.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

