Полуразрушенное здание у Мызинского моста и гараж снесут в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде планируют снести две самовольные постройки в разных районах города. Соответствующие постановления опубликованы на сайте городской администрации.

В Сормовском районе под снос попал кирпичный гараж с железными воротами. Он находится между домами №20 и №22 на улице Ногина.

Еще одну постройку уберут в Ленинском районе — речь о двухэтажном полуразрушенном здании на улице Суздальской, рядом с Мызинским мостом и автозаправкой у дома №1.

Собственникам дали до шести месяцев, чтобы разобрать здания и вывезти имущество. Если этого не произойдет, снос организуют городские службы.

Ранее сообщалось, что в Автозаводском районе демонтируют три кирпичных гаража, признанных самовольными постройками.