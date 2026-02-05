В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 февраля 2026 14:17Полуразрушенное здание у Мызинского моста и гараж снесут в Нижнем Новгороде
05 февраля 2026 13:40Нижегородская канатная дорога перевезла более 2 000 000 человек
05 февраля 2026 12:51Нижегородский аэропорт заработал штатно после угрозы атаки БПЛА
05 февраля 2026 12:15Более 4 тысяч полетов БПЛА совершено в Нижегородской области за год
05 февраля 2026 12:001,75 млн кв. метров жилья ввели в Нижегородской области за год
05 февраля 2026 11:49Шалабаев обсудил со студентами НГПУ новые меры поддержки молодых педагогов
05 февраля 2026 11:42Нижегородцы жалуются на перебои с интернетом 5 февраля
05 февраля 2026 11:32В Госдуме попросили ФАС проверить службы такси из-за скачка цен в снегопад
05 февраля 2026 10:25Билайн в партнерстве с "Лабораторией Касперского" запустил бесплатный сканер киберугроз
05 февраля 2026 10:07Ограничения введены в нижегородском аэропорту из-за угрозы атаки БПЛА
Общество

Полуразрушенное здание у Мызинского моста и гараж снесут в Нижнем Новгороде

05 февраля 2026 14:17 Общество
Полуразрушенное здание возле Мызинского моста и гараж снесут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде планируют снести две самовольные постройки в разных районах города. Соответствующие постановления опубликованы на сайте городской администрации. 

В Сормовском районе под снос попал кирпичный гараж с железными воротами. Он находится между домами №20 и №22 на улице Ногина.

Еще одну постройку уберут в Ленинском районе — речь о двухэтажном полуразрушенном здании на улице Суздальской, рядом с Мызинским мостом и автозаправкой у дома №1.

Собственникам дали до шести месяцев, чтобы разобрать здания и вывезти имущество. Если этого не произойдет, снос организуют городские службы.

Ранее сообщалось, что в Автозаводском районе демонтируют три кирпичных гаража, признанных самовольными постройками. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Снос
Поделиться:
Новости по теме
19 января 2026 17:55Около 600 гаражей изъяли в Нижнем Новгороде для строительства метро
24 декабря 2025 10:09Нижегородская прокуратура требует изъять незаконные гаражи в трамвайном депо
12 декабря 2025 18:33Три самовольно построенных гаража снесут в Сормовском районе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных