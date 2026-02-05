Полуразрушенное здание у Мызинского моста и гараж снесут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде планируют снести две самовольные постройки в разных районах города. Соответствующие постановления опубликованы на сайте городской администрации.
В Сормовском районе под снос попал кирпичный гараж с железными воротами. Он находится между домами №20 и №22 на улице Ногина.
Еще одну постройку уберут в Ленинском районе — речь о двухэтажном полуразрушенном здании на улице Суздальской, рядом с Мызинским мостом и автозаправкой у дома №1.
Собственникам дали до шести месяцев, чтобы разобрать здания и вывезти имущество. Если этого не произойдет, снос организуют городские службы.
Ранее сообщалось, что в Автозаводском районе демонтируют три кирпичных гаража, признанных самовольными постройками.
