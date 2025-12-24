Нижегородская прокуратура требует изъять незаконные гаражи в трамвайном депо

Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Происшествия

24 декабря 2025 10:09 Происшествия
Прокуратура Нижнего Новгорода обратилась в суд с требованием прекратить право собственности на гаражные боксы, которые были незаконно построены на территории депо "Нижегородэлектротранса". Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как установила проверка, бывший гендиректор муниципального унитарного предприятия использовал свое служебное положение в личных интересах. По данным прокуратуры, он привлек доверенных лиц для строительства гаражей на земле трамвайного депо, организовал получение разрешения на проектирование и от имени МП подписал инвестиционные договоры с физлицами. При этом деньги, которые должны были поступить в бюджет Нижнего Новгорода (это около 1,5 млн рублей), так и не были перечислены.

После завершения строительства экс-руководитель попытался оформить гаражные боксы в собственность, обратившись в Росреестр. Однако в регистрации ему отказали. Тогда он пошел в районный суд, и, как отмечают в прокуратуре, это привело к незаконному завладению недвижимостью с использованием коррупционных механизмов.

В результате прокуратура Нижнего Новгорода подала иск в Советский районный суд. Надзорный орган требует взыскать недополученные средства в доход государства, а также прекратить право собственности на спорные объекты недвижимости. В настоящее время иск находится на рассмотрении суда.

Ранее сообщалось, что у нижегородской компании изымают здание бывшего приюта в Москве.

Коррупция Прокуратура Суд
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных