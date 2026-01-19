Около 600 гаражей изъяли в Нижнем Новгороде для строительства метро Общество

Фото: Александр Воложанин

Около 600 гаражей было изъято у нижегородцев в рамках реализации проектов по продлению метрополитена. Об этом ИА "НТА-Приволжье" сообщили в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода.

Отмечается, что все объекты были изъяты в установленном порядке, а их владельцам выплачена выкупная стоимость. Размер компенсации определялся на основании оценки либо по решению суда.

При этом в администрации отметили, что на данный момент информации о планируемых ликвидациях других гаражных массивов в городе нет.

Параллельно продолжается реализация "гаражной амнистии" — программы, в рамках которой нижегородцы могут бесплатно оформить в собственность земельные участки под размещение гаражей. С начала действия инициативы в собственность граждан было передано уже 4 557 таких участков.

Ранее сообщалось, что более 3 тысяч гаражей зарегистрировали жители Нижегородской области по "гаражной амнистии". Также стало известно, что более 80 гаражей снесут на улице Правдинской для реконструкции тоннелей реки Ржавки.