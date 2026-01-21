Самовольно построенные гаражи снесут на Автозаводе Общество

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода будут демонтированы три кирпичных гаража, признанные самовольными постройками. Решение об их сносе закреплено постановлением № 200 от 20 января 2026 года, размещённом на официальном портале городской администрации.

Речь идет о двух гаражах, объединенных в один блок, а также об отдельно стоящем строении, расположенном напротив дома № 3а по улице Строкина. Все они размещены на участке земли, государственная собственность на который не разграничена.

Согласно документу, демонтаж должен быть произведён в срок до шести месяцев с момента выхода постановления. Ответственность за снос возложена на лиц, осуществивших строительство, либо на правообладателей соответствующего земельного участка.

Если в отведённый срок строения не будут убраны, городской департамент строительства получит соответствующий акт и примет дальнейшие меры в рамках законодательства.

Ранее сообщалось, что три самовольно построенных гаража пойдут под снос в Сормове.