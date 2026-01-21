10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 января 2026 07:00Самовольно построенные гаражи снесут на Автозаводе
20 января 2026 18:40T2 и "Солар" запустили автоматический мониторинг утечек персональных данных
20 января 2026 18:36Адвокаты назвали действенные способы защиты заёмщика от коллекторов в суде
20 января 2026 18:10Нижегородцы могут выиграть путевку в санаторий, пройдя диспансеризацию
20 января 2026 17:40Сергей Акифьев: "Хочу внести посильный вклад в развитие родного региона"
20 января 2026 17:38Мероприятия к 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда проходят в нижегородских школах
20 января 2026 17:22В Чкаловске открылся пятый в регионе центр наставничества для подростков "Хулиганодом"
20 января 2026 16:42Нижегородцам напомнили о новых правилах выезда за границу с детьми
20 января 2026 16:20Границы Борского округа планируют уточнить в Нижегородской области
20 января 2026 15:25Юрист Семеновский объяснил, можно ли управлять авто во время восстановления прав
Общество

Самовольно построенные гаражи снесут на Автозаводе

21 января 2026 07:00 Общество
Самовольно построенные гаражи снесут на Автозаводе

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода будут демонтированы три кирпичных гаража, признанные самовольными постройками. Решение об их сносе закреплено постановлением № 200 от 20 января 2026 года, размещённом на официальном портале городской администрации.

Речь идет о двух гаражах, объединенных в один блок, а также об отдельно стоящем строении, расположенном напротив дома № 3а по улице Строкина. Все они размещены на участке земли, государственная собственность на который не разграничена.

Согласно документу, демонтаж должен быть произведён в срок до шести месяцев с момента выхода постановления. Ответственность за снос возложена на лиц, осуществивших строительство, либо на правообладателей соответствующего земельного участка.

Если в отведённый срок строения не будут убраны, городской департамент строительства получит соответствующий акт и примет дальнейшие меры в рамках законодательства.

Ранее сообщалось, что три самовольно построенных гаража пойдут под снос в Сормове.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Имущество Снос
Поделиться:
Новости по теме
24 декабря 2025 10:09Нижегородская прокуратура требует изъять незаконные гаражи в трамвайном депо
29 ноября 2025 14:31Семь полуразрушенных гаражей снесут на проспекте Героев в Нижнем Новгороде
08 октября 2025 16:4982 гаража снесут для реконструкции тоннелей Ржавки в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных