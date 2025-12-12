Три самовольно построенных гаража снесут в Сормовском районе Общество

Три гаража, возведённые без разрешения в Сормовском районе Нижнего Новгорода, подлежат демонтажу. Соответствующее постановление №15845 было размещено 12 декабря 2025 года на официальном портале городской администрации.

Речь идёт о двух смежных гаражах, образующих единый блок, а также об одном отдельно стоящем строении. Все они находятся вблизи дома № 9 по улице Энгельса. По результатам проверки постройки признаны самовольными, в связи с чем было принято решение об их сносе.

Согласно документу, владельцам или лицам, установившим эти конструкции, предоставлено шесть месяцев на освобождение помещений от имущества и проведение демонтажных работ.

По истечении отведённого срока представители районной администрации проведут осмотр участка. Если постройки не будут демонтированы добровольно, информация о невыполнении требований будет передана в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, а также в департамент строительства и капитального ремонта для принятия дальнейших мер.

Ранее сообщалось, что на проспекте Героев в Нижнем Новгороде снесут семь полуразрушенных гаражей. Кроме того, 82 гаража в Ленинском районе попали в зону сноса из-за реконструкции тоннелей реки Ржавки.