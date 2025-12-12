Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

Три самовольно построенных гаража снесут в Сормовском районе

12 декабря 2025 18:33 Общество
Три самовольно построенных гаража снесут в Сормовском районе

Три гаража, возведённые без разрешения в Сормовском районе Нижнего Новгорода, подлежат демонтажу. Соответствующее постановление №15845 было размещено 12 декабря 2025 года на официальном портале городской администрации.

Речь идёт о двух смежных гаражах, образующих единый блок, а также об одном отдельно стоящем строении. Все они находятся вблизи дома № 9 по улице Энгельса. По результатам проверки постройки признаны самовольными, в связи с чем было принято решение об их сносе.

Согласно документу, владельцам или лицам, установившим эти конструкции, предоставлено шесть месяцев на освобождение помещений от имущества и проведение демонтажных работ.

По истечении отведённого срока представители районной администрации проведут осмотр участка. Если постройки не будут демонтированы добровольно, информация о невыполнении требований будет передана в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, а также в департамент строительства и капитального ремонта для принятия дальнейших мер.

Ранее сообщалось, что на проспекте Героев в Нижнем Новгороде снесут семь полуразрушенных гаражей. Кроме того, 82 гаража в Ленинском районе попали в зону сноса из-за реконструкции тоннелей реки Ржавки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных