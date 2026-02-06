Полицейские задержали нижегородца, угрожавшего сотруднице ПВЗ ножом Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на сотрудницу пункта выдачи заказов на улице Рождественской. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, злоумышленник зашел в помещение ПВЗ, угрожал 20-летней сотруднице канцелярским ножом, хватал за руки. Пострадавшей удалось оказать сопротивление, после чего нападавший скрылся, не забрав ничего из помещения.

После случившегося девушка обратилась с заявлением в отдел полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду. Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Нижегородской области. Мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ – разбой. Правоохранительные органы проверяют возможную причастность задержанного к другим преступлениям.

