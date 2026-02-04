Иностранцы похитили мужчину и попали под суд в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении двух иностранных граждан, обвиняемых в незаконном лишении свободы мужчины с применением насилия и оружия.
Как сообщили в региональном управлении СК, инцидент произошёл в сентябре 2025 года. На улице Новая злоумышленники подошли к мужчине и потребовали, чтобы он сел в машину. Когда тот оказался в салоне, двери заблокировали, и под угрозой оружия повезли его на набережную Гребного канала.
Там один из обвиняемых выстрелил из предмета, похожего на пистолет, а второй избил мужчину. Согласно заключению экспертов, потерпевший получил травмы средней тяжести.
Обвинения предъявлены по статье, которая касается незаконного лишения свободы, совершенного группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия.
Благодаря совместной работе следователей и полиции, обоих подозреваемых удалось оперативно задержать. Суд отправил их под стражу.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что покушение на убийство скандальной бьюти-блогерши предотвратили в Нижнем Новгороде.
