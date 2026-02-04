Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
04 февраля 2026 19:28Нижегородец зарезал сожительницу во время ссоры на Автозаводе
04 февраля 2026 18:42Поезд в Нижний Новгород задерживается из-за аварии на ж/д в Тамбовской области
04 февраля 2026 17:22Нижегородка сдала в ломбард золото на 4,5 млн рублей и отдала деньги аферистам
04 февраля 2026 11:05Иностранцы похитили мужчину и попали под суд в Нижнем Новгороде
04 февраля 2026 10:1130 мигрантов лишили российского гражданства в Нижегородской области в 2025 году
03 февраля 2026 18:35Мосгорсуд отказался отпустить брата экс-чиновника Штокмана из СИЗО
03 февраля 2026 14:04Покушение на убийство скандального блогера предотвратили в Нижнем Новгороде
03 февраля 2026 13:29Бастрыкин затребовал доклад о падении наледи на 12-летнего нижегородца
03 февраля 2026 13:16Нижегородец получил 5 лет колонии за серию афер на 11 млн рублей
03 февраля 2026 10:52Поезда задерживаются в Нижегородской области из-за неполадок в Чувашии
Происшествия

Нижегородец зарезал сожительницу во время ссоры на Автозаводе

04 февраля 2026 19:28 Происшествия
Нижегородец зарезал сожительницу во время ссоры на Автозаводе

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 47-летнего мужчину обвиняют в убийстве своей сожительницы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

По данным следствия, трагедия произошла 25 января в квартире на улице Проезжей. Во время конфликта мужчина вооружился ножом и нанес женщине несколько ударов в область грудной клетки. От полученных ранений 36-летняя пострадавшая скончалась до приезда медиков.

На допросе обвиняемый сообщил, что причиной ссоры стало злоупотребление алкоголем со стороны погибшей.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователи продолжают выяснять все детали случившегося, а также причины, которые могли привести к трагедии.

Ранее сообщалось, что нижегородскую бьюти-блогершу хотели убить в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СК Убийство Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
04 февраля 2026 11:05Иностранцы похитили мужчину и попали под суд в Нижнем Новгороде
03 февраля 2026 13:29Бастрыкин затребовал доклад о падении наледи на 12-летнего нижегородца
16 января 2026 17:50Уголовное дело завели после смерти младенца в Кстове
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных