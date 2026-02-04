Нижегородец зарезал сожительницу во время ссоры на Автозаводе

Фото:
В Нижнем Новгороде 47-летнего мужчину обвиняют в убийстве своей сожительницы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.
По данным следствия, трагедия произошла 25 января в квартире на улице Проезжей. Во время конфликта мужчина вооружился ножом и нанес женщине несколько ударов в область грудной клетки. От полученных ранений 36-летняя пострадавшая скончалась до приезда медиков.
На допросе обвиняемый сообщил, что причиной ссоры стало злоупотребление алкоголем со стороны погибшей.
Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас следователи продолжают выяснять все детали случившегося, а также причины, которые могли привести к трагедии.
