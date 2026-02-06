89% молодых нижегородцев в возрасте до 21 года, у которых нет детей, видят себя родителями в будущем Общество

Фото: Кира Мишина

АНО «Институт демографического развития» представила результаты исследования репродуктивных намерений жителей Нижегородской области. Опрос проводился в конце 2025 года в разных муниципалитетах региона. В общей сложности в нем приняли участие около тысячи жителей фертильного возраста: студенты, бездетные пары, семьи с детьми и одинокие родители.

По результатам исследования, 89% молодых людей в возрасте до 21 года, у которых еще нет детей, видят себя родителями в будущем. Еще 6% пока не готовы дать какой-либо ответ.

Среди пар, состоящих в браке, но пока не имеющих детей, 75% твердо намерены завести ребенка, еще 15% склоняются к положительному ответу.

Свыше половины (55%) пар с одним ребенком однозначно хотят родить второго малыша, 15% затруднились ответить.

Среди многодетных семей (с тремя и более детьми) 15% сохраняют репродуктивные планы. Они готовы стать родителями еще раз.

«Результаты опроса подтверждают наличие потенциала роста рождаемости в Нижегородской области. Для его реализации требуются долгосрочные меры поддержки семей, и работа по их разработке и внедрению ведется в регионе очень активно», — отметил директор Института демографического развития Евгений Журавлев.

Напомним, работа по стабилизации демографической ситуации в регионе ведется в соответствии с целями и задачами национального проекта «Семья». По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина период с 2025 по 2030 год также объявлен Пятилетием семьи в Нижегородской области.