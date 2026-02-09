Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Наука

Ученые из Нижнего Новгорода работают над российским аналогом мелозы

09 февраля 2026 19:21 Наука
Ученые из Нижнего Новгорода работают над российским аналогом мелозы

Фото: Александр Воложанин

В Мининском университете реализуется проект по созданию технологии получения мелозы — вещества, которое сегодня полностью импортируется в Россию. Об этом рассказал заведующий кафедрой химического материаловедения естественно-географического факультета Александр Князев, выступая на пресс-конференции Аиф 9 февраля. На мероприятии присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

По словам Александра Князева, мелоза имеет широкий спектр применения. В строительной отрасли она является ключевым компонентом сухих строительных смесей, также используется в пищевой химии, фармацевтической промышленности, лакокрасочных материалах и защитных покрытиях. В настоящее время российский рынок зависит от поставок из Китая и Южной Кореи.

Завкафедрой отметил, что интерес к разработке уже проявил крупный заказчик — одна из больших химических компаний. Параллельно университет намерен войти в национальный проект "Новые материалы и химия".

В 2025 году в вузе создали лабораторную технологию получения мелозы и определили тип реактора для будущего промышленного синтеза. Уровень готовности разработки оценивается как TRL-3. В этом году команда планирует оформить патент или ноу-хау, а также запустить малые инновационные предприятия. Следующим этапом станет совместная с промышленными партнерами разработка уже промышленной технологии, что позволит повысить уровень готовности до TRL 4–5.

Если все этапы будут реализованы в запланированные сроки, в 2027 году ожидается выпуск первой партии российской мелозы и произведенных на ее основе строительных смесей.

Ранее сообщалось, что четыре нижегородских вуза попали в число лучших университетов мира.

