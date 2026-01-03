Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 января 2026 10:15Минздрав РФ составил портрет онкопациента: чаще болеют женщины 65+
03 января 2026 09:37Нижегородскую область продолжит заметать снегом 4 января
03 января 2026 09:00Нижегородским вузам напомнили о сроках продления пребывания иностранных студентов
02 января 2026 17:09Нижегородцы смогут пройти диспансеризацию в поликлиниках с 3 января
02 января 2026 16:31Более 1500 пропавших людей удалось найти в Нижегородской области за год
02 января 2026 16:03Партийный десант "Единой России" посетил поликлинику №30 в Советском районе
02 января 2026 15:51Нижегородский врач рассказал, как сохранить кожу здоровой в новогодние праздники
02 января 2026 15:09Восемь нижегородцев пострадали от пиротехники в новогодние праздники
02 января 2026 14:50Более 500 новогодних подарков передали юным пациентам детской областной больницы
02 января 2026 13:56Умер экс-игрок нижегородского "Локомотива" Мухсин Мухамадиев
Общество

Минздрав РФ составил портрет онкопациента: чаще болеют женщины 65+

03 января 2026 10:15 Общество
Минздрав РФ составил портрет онкопациента: чаще болеют женщины 65+

Фото: Александр Воложанин

Демографический портрет онкологических больных в России за последнее десятилетие практически не изменился. Об этом сообщил генддиректор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в интервью ТАСС.

По его словам, структура онкозаболеваемости остается стабильной: средний возраст пациентов составляет 65 лет, причем рак чаще диагностируют у женщин — 53,9% от всех выявленных случаев.

"Если смотреть на долгосрочную динамику, заметно, что демографический портрет онкопациента остается довольно стабильным. За последние десять лет средний возраст наших пациентов вырос совсем незначительно — примерно на годт. Это соответствует общему демографическому тренду: продолжительность жизни увеличивается, пожилых людей становится больше", — отметил врач.

Гендерное распределение также изменилось незначительно. Десять лет назад женщины составляли 54,2% от общего числа заболевших, мужчины — 45,8%. Сейчас показатели близки: 53,9% и 46,1% соответственно. По словам Каприна, это свидетельствует о том, что структура заболеваемости онкологией в целом стабильна, а крупные изменения обусловлены не сменой портрета пациента, а улучшением выявляемости и общим старением населения. 

Напомним, что в Нижнем Новгороде планируют построить онкоцентр, который станет частью крупного медицинского кластера "Город здоровья". Кластер формируется на базе НОКБ имени Н.А. Семашко в рамках нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья".

Сообщалось также, что более 1 млн рублей получат нижегородские врачи за онконастороженность в 2026 году. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье онкология
Поделиться:
Новости по теме
09 декабря 2025 09:16Вакцину от меланомы начнут применять в России в 2026 году
26 ноября 2025 10:46Нижегородские онкологи назвали причину позднего выявления рака шейки матки
15 ноября 2025 15:17Необычный "семейный" случай заболевания раком выявлен в Нижнем Новгороде
13 октября 2025 10:36Онколог рассказала нижегородкам, как снизить риск рака груди
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных