Минздрав РФ составил портрет онкопациента: чаще болеют женщины 65+ Общество

Фото: Александр Воложанин

Демографический портрет онкологических больных в России за последнее десятилетие практически не изменился. Об этом сообщил генддиректор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в интервью ТАСС.

По его словам, структура онкозаболеваемости остается стабильной: средний возраст пациентов составляет 65 лет, причем рак чаще диагностируют у женщин — 53,9% от всех выявленных случаев.

"Если смотреть на долгосрочную динамику, заметно, что демографический портрет онкопациента остается довольно стабильным. За последние десять лет средний возраст наших пациентов вырос совсем незначительно — примерно на годт. Это соответствует общему демографическому тренду: продолжительность жизни увеличивается, пожилых людей становится больше", — отметил врач.

Гендерное распределение также изменилось незначительно. Десять лет назад женщины составляли 54,2% от общего числа заболевших, мужчины — 45,8%. Сейчас показатели близки: 53,9% и 46,1% соответственно. По словам Каприна, это свидетельствует о том, что структура заболеваемости онкологией в целом стабильна, а крупные изменения обусловлены не сменой портрета пациента, а улучшением выявляемости и общим старением населения.

Напомним, что в Нижнем Новгороде планируют построить онкоцентр, который станет частью крупного медицинского кластера "Город здоровья". Кластер формируется на базе НОКБ имени Н.А. Семашко в рамках нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья".

Сообщалось также, что более 1 млн рублей получат нижегородские врачи за онконастороженность в 2026 году.