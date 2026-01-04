Российский аналог "Оземпика" подешевел в нижегородских аптеках Общество

В аптеках Нижнего Новгорода на тысячу рублей подешевел российский препарат "Квинсента" — аналог известного во всем мире "Оземпика". Об этом сообщил главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в в своем телеграм-канале.

По его словам, это шаг в сторону большей доступности лечения для людей с диабетом и ожирением.

Отметим, что использовать указанный препарат для снижения веса следует только после консультации с врачом.

Ранее сообщалось, что нижегородцев с ожирением обяжут пожизненно наблюдаться у врачей.

Также напомним, что в столице Приволжья проводится финальный этап клинических испытаний препарата GP30931 Седжаро, предназначенного для лечения подростков с ожирением.