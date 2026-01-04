Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
04 января 2026 09:28Должность врача по здоровому долголетию появится в России в 2026 году
04 января 2026 09:09Российский аналог "Оземпика" подешевел в нижегородских аптеках
03 января 2026 20:08Пропавшую накануне Нового года 13-летнюю нижегородку нашли живой
03 января 2026 18:08До 10 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде за сутки
03 января 2026 18:00Эксперт объяснил, зачем российским военным электронные жетоны
03 января 2026 17:07Площадку под КРТ в Дзержинске расширили, включив два новых участка
03 января 2026 15:09Жители Нижегородской области пропустят звездопад Квадрантиды
03 января 2026 14:26Развитием сети водоснабжения и водоотведения в Новинках займется АО "ОКО"
03 января 2026 14:16Бастрыкин потребовал отчет по делу о 15-летней проблеме с водой в Селеме
03 января 2026 14:00Нижегородцам рассказали, как новый закон о самозапрете поможет лудоманам
Общество

Российский аналог "Оземпика" подешевел в нижегородских аптеках

04 января 2026 09:09 Общество
Российский аналог Оземпика подешевел в нижегородских аптеках

В аптеках Нижнего Новгорода на тысячу рублей подешевел российский препарат "Квинсента" — аналог известного во всем мире "Оземпика". Об этом сообщил главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в в своем телеграм-канале. 

По его словам, это шаг в сторону большей доступности лечения для людей с диабетом и ожирением.

Отметим, что использовать указанный препарат для снижения веса следует только после консультации с врачом.

Ранее сообщалось, что нижегородцев с ожирением обяжут пожизненно наблюдаться у врачей. 

Также напомним, что в столице Приволжья проводится финальный этап клинических испытаний препарата GP30931 Седжаро, предназначенного для лечения подростков с ожирением.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
03 января 2026 17:59Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных