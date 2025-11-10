Робот-медсестра, энергопассивный дом, дроны: что изобретают в нижегородских вузах

Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Нижегородская область активно развивает научно-технологическое направление. Так, в 2024 году на научные исследования и разработки в регионе было направлено почти 140 млрд рублей. Представители ведущих вузов региона на пресс-конференции 10 ноября рассказали о ключевых проектах научных центров, а также о подготовке кадров нового поколения.

От педагогов до инженеров

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что вуз делает ставку на повышение качества естественно-научного образования. Университет стал первым педагогическим вузом, вошедшим в федеральную программу "Приоритет-2030" с проектом, направленным на глубокую трансформацию подготовки учителей.

"Педагогом по естественно-научным дисциплинам должен быть не человек, который знает школьный учебник, а инженер, который способен объяснять физику, химию. Этот человек также может мотивировать людей на выбор инженерной специальности", — подчеркнул Сдобняков.

Для этого в университете создается полноценная научно-исследовательская инфраструктура. Вузы сотрудничают с промышленными предприятиями, которые участвуют в разработке образовательных программ и помогают формировать профильные классы в школах. Ученики получают возможность пройти стажировки на предприятиях, что позволяет им попробовать себя в инженерной сфере ещё до поступления в вуз.

В результате таких подходов растет количество абитуриентов, выбирающих инженерные направления. По словам ректора, в школах, где преподают инженеры-преподаватели, количество поступающих в университет увеличивается в шесть раз.

Мининский университет также развивает научные проекты в области химии. Факультет информационных технологий занимается проектированием беспилотных аппаратов и созданием 3D-принтеров.

Промышленные роботы и беспилотники

Проректор по научной работе НГТУ имени Алексеева Андрей Куркин рассказал о запуске Центра развития промышленной робототехники. В настоящее время возрастает потребность в инженерах нового типа — не только исполнителях, но и разработчиках инновационных решений. Центр занимается созданием гибридных обрабатывающих центров с функцией 3D-печати, интеллектуальных систем диагностики, а также режущего инструмента нового поколения.

Интерес к разработкам проявляют не только промышленные предприятия, но и медицинские учреждения. Так, по инициативе Нижегородского центра борьбы со СПИДом, в университете разрабатывается робот-ассистент для медсестры, способный выполнять забор крови.

Нижегородский политех активно внедряет свои разработки в промышленность. Один из примеров — производство полиметакриловых присадок для нефтяных масел в Дзержинске. Эти добавки по качеству превосходят импортные аналоги.

В числе других направлений — разработка экологичных смазочных материалов, модернизация полимерных присадок и инновации в железнодорожной сфере. Новые молодежные лаборатории работают над проектами в области химии, энергетики и технического зрения для беспилотников.

ИИ для стройки

Проректор по научной работе и цифровому развитию ННГАСУ Евгений Конопацкий отметил, что в университете действуют студенческие научные сообщества и грантовые программы. Одна из них направлена на подготовку кандидатов и докторов наук. За два года через неё прошли 19 человек, шесть из которых уже защитили диссертации.

В рамках программы "Приоритет-2030" реализуются два крупных проекта: "Малоэтажная Россия" и "Цифровое строительство". Первый направлен на разработку новых строительных материалов и технологий с применением возобновляемых источников энергии. Второй включает создание отечественной системы автоматизированного проектирования нового поколения и цифровых сервисов на базе искусственного интеллекта.

Также в вузе открываются новые лаборатории: научный центр аэродинамики и вентиляционных систем, лаборатории гидравлики индивидуальных тепловых пунктов, лучистого отопления и возобновляемых источников энергии, где, в частности, исследуется проект энергопассивного дома.

Теги:
Вузы Изобретения Наука
