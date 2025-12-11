Четыре нижегородских вуза попали в число лучших университетов мира Наука

Фото: Александр Воложанин

Сразу четыре нижегородских вуза попали в число лучших университетов мира по версии Глобального агрегированного рейтинга вузов 2026 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте ГАР.

Рейтинг составляется на основе данных из 13 авторитетных международных источников. Все университеты распределяются по группам: от топ-1% (250 лучших вузов мира) до топ-15% (4000 учебных заведений). Всего в рейтинге 2026 года рассматривались более 4000 университетов из 141 страны. В список попали 165 российских вузов.

Наилучший результат среди нижегородских вузов показал ННГУ имени Лобачевского. Он вошел в топ-5%, обогнав 95% университетов по всему миру.

Приволжский исследовательский медицинский университет и Нижегородский государственный педуниверситет имени Минина оказались в топ-10% лучших вузов планеты.

НГТУ имени Алексеева (политех) вошел в топ-15%.

