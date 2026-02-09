Отопление скоро вернется в дома после прорыва трубы на Ванеева Общество

Сварочные работы на поврежденной теплосети в Нижнем Новгороде завершены. Специалисты приступили к заполнению сетей, сообщили в АО "ОКО".

Коммунальная авария произошла утром 9 февраля на перекрестке улиц Ванеева - Невзоровых. В результате десятки домов остались без тепла и горячей воды.