Отопление скоро вернется в дома после прорыва трубы на Ванеева

Сварочные работы на поврежденной теплосети в Нижнем Новгороде завершены. Специалисты приступили к заполнению сетей, сообщили в АО "ОКО".
Коммунальная авария произошла утром 9 февраля на перекрестке улиц Ванеева - Невзоровых. В результате десятки домов остались без тепла и горячей воды.
