Около 500 юных нижегородцев стали участниками регионального этапа Интеллектуальной олимпиады ПФО Общество

Фото: минобр Нижегородской области

6 февраля в Нижегородской области состоялись состязания регионального этапа XI Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа «IQ ПФО» для школьников и студентов СПО в возрасте до 17 лет включительно. Испытания проходили на двух площадках – в центре «Вега» и в «Академии Маяк» имени А.Д. Сахарова. В общей сложности в них приняли участие около 500 юных жителей региона.

Как напомнили в министерстве образования Нижегородской области, олимпиада является одним из основных общественных проектов, реализуемых под патронатом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Еще одна группа участников – студенты учреждений СПО более старшего возраста, а также студенты вузов, для них проводятся отдельные состязания.

По словам министра образования региона Михаила Пучкова, популярность Интеллектуальной олимпиады ПФО в Нижегородской области с каждым годом растет.

«Региональному этапу состязания предшествуют испытания в образовательных организациях, а затем на уровне муниципалитетов. В этом году к олимпиаде присоединились почти 13 тысяч человек из 462 образовательных организаций нашего региона. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году», – сообщил министр.

Олимпиада для школьников и студентов младших курсов колледжей и техникумов проводилась по пяти направлениям: «Робототехника», «Программирование беспилотных летательных аппаратов», «Управление беспилотными аппаратами (FPV-пилотирование)», «Что? Где? Когда?» и «Решение инженерных задач».

Наибольший интерес юные нижегородцы проявили к конкурсу на знания и эрудицию «Что? Где? Когда?».

«Мы готовились к участию в региональном этапе интеллектуальной олимпиады, последовательно пройдя школьный и муниципальный. Наша команда выстроила стратегию таким образом, что каждый участник отвечает за определенный сектор знаний. Уверен, именно такой подход может обеспечить успех», – рассказал Семен Тихонов, ученик лицея №15 им. Ю.Б. Харитона г. Сарова.

Такие направления, как «Робототехника» и «Решение инженерных задач», собрали по 40 участников. Инженерам предстояло справиться с задачами, связанными с инновационным проектированием и созданием трехмерных моделей, тогда как робототехники были заняты разработкой программы управления роботом, способным преодолеть заданный маршрут без ошибок и отклонений.

Участники, специализировавшиеся на беспилотных авиационных системах, продемонстрировали свое мастерство, осуществив полеты по заранее определенному маршруту, применяя управление дроном в режиме FPV («вид от первого лица»).

Любители программирования беспилотников, в свою очередь, провели высокоточные измерения трассы, на основе которых создали программное обеспечение для автоматического движения беспилотника вдоль указанного пути. Ребята завершили соревнование демонстрацией полученных результатов.

В министерстве образования региона подчеркнули, что сегодня в Нижегородской области создано множество возможностей для освоения детьми навыков работы с беспилотными авиационными системами. Так, в школах функционируют 17 специализированных школьных классов БАС, а в Борском губернском колледже – профильный центр практической подготовки. Они были созданы в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

«Я специально готовился к олимпиаде в спецклассе по управлению БАС, и уже многое мне по плечу. Участие в интеллектуальной олимпиаде – большой этап для меня, я немного переживаю, но, когда буду выполнять задание, откину все сомнения и буду заниматься своим любимым делом, надеюсь победить», – поделился ожиданиями Даниил Наянов, ученик средней школы № 8 г. Бор.

Подготовкой не только самих участников, но их преподавателей к олимпиаде занимается в том числе региональный центр развития талантов «Вега».

«Перед стартом олимпиады региональный центр «Вега» организовал для педагогов специальный обучающий интенсив по направлению «Что? Где? Когда?». Программа была нацелена на повышение экспертизы наставников в области подготовки команд, развития критического мышления и освоения формата спортивного «ЧГК», – пояснила директор регионального центра «Вега» Ирина Зиновьева.

Победители регионального этапа войдут в состав сборной Нижегородской области для участия в окружном этапе Интеллектуальной олимпиады ПФО. Планируется, что в этом году окружной этап для школьников и студентов СПО младших курсов пройдет в Перми в марте.

Напомним, национальные проекты «Молодежь и дети» и «Беспилотные авиационные системы» инициированы президентом России Владимиром Путиным.

Нацпроект «Молодежь и дети» включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

В свою очередь, в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» ведется разработка, стандартизация и серийный выпуск БАС и комплектующих к ним. Кроме того, формируется база для производства следующих поколений дронов и создается система непрерывной подготовки специалистов для этой сферы. В Нижегородской области по нацпроекту открыт профильный научно-производственный центр испытаний и компетенций для развития отрасли БАС. Сеть таких центров будет создана в разных регионах страны. В Нижегородской области внедрен экспериментальный правовой режим для полетов дронов.