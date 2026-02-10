Экс-ректору НГАТУ грозит срок: за что будут судить Игоря Воротникова Происшествия

Фото: Московский райсуд

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора агротехнологического университета (НГАТУ). Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и организации незаконной миграции.

Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, мужчине вменяются два эпизода по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и преступление, предусмотренное п. "б", "г" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организации незаконной миграции).

Экс-руководителя вуза задержали 14 января 2025 года прямо на рабочем месте. По версии следствия, в 2023-2025 годах обвиняемый зачислял иностранных граждан на бюджетные места без должной проверки уровня их знаний. При этом студенты не планировали учиться и фактически не посещали занятия. Но для искусственного повышения показателей эффективности работы вуза и последующего получения стимулирующих выплат экс-ректор направлял в профильные инстанции подложные документы. В них содержались ложные сведения о выполнении контрольных цифр приема и надлежащем обучении студентов.

Кроме того, осознавая, что иностранцы не справляются с учебой и подлежат отчислению, обвиняемый подписывал и направлял в миграционные органы ходатайства с недостоверной информацией о продлении срока их пребывания в России. Это позволяло студентам сохранять право находиться на территории страны.

Отдельный эпизод касается событий 2023 года. Воротников, действуя в личных интересах, распорядился отремонтировать комнаты в общежитии, которые находились в нормальном состоянии и предназначались для его проживания с семьей. При этом помещения, где жили студенты и которые действительно нуждались в ремонте, остались без обновления. Часть выполненных работ он оплачивать отказался, из-за чего строительная компания понесла ущерб более чем на 900 тысяч рублей.

Незаконные действия мужчины выявили следователи СК совместно с ФСБ и полицией. Все доказательства по делу собраны, и после утверждения обвинения дело передали в суд.

Ранее сообщалось, что заседание по делу назначено на 13 февраля.