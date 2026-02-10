В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
10 февраля 2026 10:00Пожилая пара из Дзержинска отдала мошенникам более 6 млн рублей
10 февраля 2026 09:48Сорвавшийся с лошади акробат идет на поправку в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 09:38Экс-ректору НГАТУ грозит срок: за что будут судить Игоря Воротникова
09 февраля 2026 18:43Нижегородский депутат Колыванов получил 4,5 года за мошенничество
09 февраля 2026 17:39Нижегородскому судье Виктору Фомину грозит лишение статуса
09 февраля 2026 17:26Акробат сломал ногу, упав с лошади в Нижегородском цирке
09 февраля 2026 17:10Дома на шести улицах Нижнего Новгорода остались без отопления из-за аварии
09 февраля 2026 15:12Прокуратура помогла нижегородке вернуть 180 000 рублей за экстренное лечение
09 февраля 2026 14:19Нижегородка спрятала 300 тысяч рублей в сапоги и едва не отдала их мошенникам
09 февраля 2026 14:00Психиатр-нарколог получил 7 лет колонии за взятки и подлог в Дивееве
Происшествия

Экс-ректору НГАТУ грозит срок: за что будут судить Игоря Воротникова

10 февраля 2026 09:38 Происшествия
Экс-ректору НГАТУ грозит срок: за что будут судить Игоря Воротникова

Фото: Московский райсуд

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора агротехнологического университета (НГАТУ). Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и организации незаконной миграции.

Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, мужчине вменяются два эпизода по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и преступление, предусмотренное п. "б", "г" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организации незаконной миграции).

Экс-руководителя вуза задержали 14 января 2025 года прямо на рабочем месте. По версии следствия, в 2023-2025 годах обвиняемый зачислял иностранных граждан на бюджетные места без должной проверки уровня их знаний. При этом студенты не планировали учиться и фактически не посещали занятия. Но для искусственного повышения показателей эффективности работы вуза и последующего получения стимулирующих выплат экс-ректор направлял в профильные инстанции подложные документы. В них содержались ложные сведения о выполнении контрольных цифр приема и надлежащем обучении студентов.

Кроме того, осознавая, что иностранцы не справляются с учебой и подлежат отчислению, обвиняемый подписывал и направлял в миграционные органы ходатайства с недостоверной информацией о продлении срока их пребывания в России. Это позволяло студентам сохранять право находиться на территории страны.

Отдельный эпизод касается событий 2023 года. Воротников, действуя в личных интересах, распорядился отремонтировать комнаты в общежитии, которые находились в нормальном состоянии и предназначались для его проживания с семьей. При этом помещения, где жили студенты и которые действительно нуждались в ремонте, остались без обновления. Часть выполненных работ он оплачивать отказался, из-за чего строительная компания понесла ущерб более чем на 900 тысяч рублей.

Незаконные действия мужчины выявили следователи СК совместно с ФСБ и полицией. Все доказательства по делу собраны, и после утверждения обвинения дело передали в суд.

Ранее сообщалось, что заседание по делу назначено на 13 февраля. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Миграция Превышение полномочий Суд
Поделиться:
Новости по теме
06 февраля 2026 17:23Защита братьев Штокманов не стала оспаривать арест их активов
06 февраля 2026 09:40Нижегородская прокуратура взыскивает имущество экс-главы УМВД на 11 млн рублей
05 февраля 2026 12:43Нижегородскую экс-чиновницу будут судить за взятку в полмиллиона рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных