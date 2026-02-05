Дело экс-ректора НГАТУ Игоря Воротникова передано в суд Происшествия

Фото: Московский райсуд

Уголовное дело бывшего ректора НГАТУ Игоря Воротникова поступило в Приокский районный суд. Соответствующая информация появилась в картотеке дел.

Напомним, экс-руководителя вуза задержали 14 января 2025 года прямо на рабочем месте. Ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По данным следствия, в период с 2023 по 2025 год Воротников систематически зачислял иностранных граждан на бюджетные места, зная, что они не собираются посещать занятия. Таким образом увеличивалось количество студентов, обучающихся за счет государства. Как считают в следственных органах, подобные действия позволяли Воротникову получать дополнительные премии и повышать показатели эффективности вуза.

Материалы дела поступили в суд 28 января. Первое заседание было назначено на 30 января, однако его отложили. В этот же день, как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе областного суда, мера пресечения Воротникову была продлена до 27 июля включительно.

Теперь ближайшее заседание должно пройти 13 февраля.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд отказался отпустить из СИЗО Михаила Штокмана, брата экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана.