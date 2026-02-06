Защита братьев Штокманов не стала оспаривать арест их активов Общество

Фото: скриншот видео областного суда

Адвокаты бывшего заместителя главы Нижнего Новгорода Ильи Штокмана и его брата Михаила Штокмана решили не обжаловать арест их имущества, наложенный в рамках уголовного дела о взятке. Об этом пишет "Ъ-Приволжье" со ссылкой на представителей защиты.

По их словам, обеспечительные меры затронули не только активы самих братьев, но и имущество их родственников: "Арестовано все, что можно — жить им особо не на что. Это случилось не вчера, а еще в декабре. Следователь по уголовному делу наложил арест на недвижимость, счета и денежные средства в конце 2025 года".

Илья Штокман был задержан в Сочи в сентябре 2025 года, после чего этапирован в Москву. Он занимал пост вице-мэра с 2020 года. В 2022 году он добровольно участвовал в СВО, а в августе 2025 года внезапно покинул должность.

По версии следствия, Илья Штокман, занимая руководящую должность в администрации Нижнего Новгорода, получил 55 млн рублей от представителя строительной компании в обмен на содействие при заключении контрактов с единственным подрядчиком и лояльный контроль за реализацией проектов.

Деньги якобы поступили на счёт компании, связанной с его братом Михаилом. Средства, как утверждается, были перечислены частями бывшим депутатом городской думы, который позднее дал признательные показания и стал свидетелем по делу.

Илья Штокман отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Суд продлил срок его ареста до 24 февраля 2026 года.

Его брат, Михаил Штокман, был задержан в декабре. Ему предъявили обвинение по статье о посредничестве во взятке в особо крупном размере.

Он также был этапирован в Москву и помещён в СИЗО до 17 февраля. Адвокат предпринимателя пытался оспорить арест, утверждая, что Михаил не знал о незаконном происхождении переведённых средств. Однако Мосгорсуд оставил решение без изменений.

Семейный бизнес Штокманов включал компании с миллиардной выручкой: ФПК "Ресурс-Сервис", "Вектор" и ООО "Бетонный завод Вектор". После ареста братьев предприятия оказались под пристальным вниманием надзорных органов. В результате Кстовский районный суд приостановил деятельность компаний "Ресурс-Сервис" и "Вектор" по искам Росприроднадзора из-за выявленных экологических нарушений. Подобные претензии были предъявлены и бетонному заводу.

Ранее сообщалось, что бывшему вице-мэру Сергею Егорову, сменившего на должности Штокмана, продлили домашний арест до 1 апреля 2026 года. Он обвиняется в получении взятки за помощь в организации незаконной парковочной зоны на Космической улице.