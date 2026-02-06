Нижегородская прокуратура взыскивает имущество экс-главы УМВД на 11 млн рублей Происшествия

Нижегородская прокуратура требует взыскать с бывшего руководителя УМВД России по Нижнему Новгороду имущество, происхождение которого не подтверждено законными доходами.

По данным надзорного ведомства, в 2013-2014 годах экс-чиновник приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска стоимостью свыше 3 млн рублей, а также три объекта недвижимости общей стоимостью более 7 млн рублей.

Чтобы избежать декларирования, имущество было оформлено на близкого родственника. Однако проверка показала, что официальные доходы бывшего полицейского не позволяли совершить такие крупные покупки.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании спорного имущества на общую сумму порядка 11 млн рублей.

