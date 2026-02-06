Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Происшествия

Нижегородская прокуратура взыскивает имущество экс-главы УМВД на 11 млн рублей

06 февраля 2026 09:40 Происшествия
Нижегородская прокуратура взыскивает имущество экс-главы УМВД на 11 млн рублей

Нижегородская прокуратура требует взыскать с бывшего руководителя УМВД России по Нижнему Новгороду имущество, происхождение которого не подтверждено законными доходами.

По данным надзорного ведомства, в 2013-2014 годах экс-чиновник приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска стоимостью свыше 3 млн рублей, а также три объекта недвижимости общей стоимостью более 7 млн рублей. 

Чтобы избежать декларирования, имущество было оформлено на близкого родственника. Однако проверка показала, что официальные доходы бывшего полицейского не позволяли совершить такие крупные покупки.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании спорного имущества на общую сумму порядка 11 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура добилась конфискации квартиры и автомобиля у сотрудника ГИБДД.

