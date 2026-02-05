Нижегородскую экс-чиновницу будут судить за взятку в полмиллиона рублей Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы управления градостроительного развития регионального минграда. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области.

Экс-чиновница обвиняется в получении крупной взятки. По данным следствия, с августа по декабрь 2024 года она получила 500 тысяч рублей за содействие коммерческой организации в предоставлении земельного участка в аренду. Посредник, через которого передавались деньги, проходит по отдельному уголовному делу.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что экс-начальник отдела МЧС в Дзержинске получил 3,6 года колонии за взятку в 100 тысяч рублей.