Нижегородскую экс-чиновницу будут судить за взятку в полмиллиона рублей

Фото:
В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы управления градостроительного развития регионального минграда. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области.
Экс-чиновница обвиняется в получении крупной взятки. По данным следствия, с августа по декабрь 2024 года она получила 500 тысяч рублей за содействие коммерческой организации в предоставлении земельного участка в аренду. Посредник, через которого передавались деньги, проходит по отдельному уголовному делу.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что экс-начальник отдела МЧС в Дзержинске получил 3,6 года колонии за взятку в 100 тысяч рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+