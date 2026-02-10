Коммунальщики регулируют внутридомовые системы после аварии на Ванеева

Повреждение теплосети на перекрестке улиц Ванеева - Невзоровых устранено. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе АО "Объединенный коммунальный оператор".
"Система в работе, ресурс подается", - следует из ответа на наш запрос.
Сейчас домоуправляющие организации проводят регулировочные мероприятия на внутридомовых системах.
Напомним, коммунальная авария произошла утром 9 февраля. Сообщалось, что дома на шести улицах остались без отопления. Вечером 9 февраля коммунальщики приступили к заполнению труб горячей водой.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+