Общество

Коммунальщики регулируют внутридомовые системы после аварии на Ванеева

10 февраля 2026 12:18
Коммунальщики регулируют внутридомовые системы после аварии на Ванеева

Повреждение теплосети на перекрестке улиц Ванеева - Невзоровых устранено. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе АО "Объединенный коммунальный оператор".

"Система в работе, ресурс подается", - следует из ответа на наш запрос.

Сейчас домоуправляющие организации проводят регулировочные мероприятия на внутридомовых системах.

Напомним, коммунальная авария произошла утром 9 февраля. Сообщалось, что дома на шести улицах остались без отопления. Вечером 9 февраля коммунальщики приступили к заполнению труб горячей водой.

