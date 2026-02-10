Обрушение крыши в детсаду в Лукоянове обернулось уголовным делом

Фото:
Частичное обрушение крыши детсада №3 "Ромашка" в Лукоянове обернулось уголовным делом.
Напомним, что инцидент произошел в минувшее воскресенье, 8 февраля. Пострадавших в результате нет, поскольку людей в здании не было.
Уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность" завели по поручению и.о. главы СУ СКР в Нижегородской области Александра Дынькова.
Следователи СК устанавливают обстоятельства случившегося.
Как сказали в администрации округа, кровля рухнула под тяжестью снега. Поврежденное здание начали обследовать в день происшествия. Проводятся необходимые экспертизы. Что до детей, то их временно распределили по другим дошкольным учреждениям.
Сообщалось, что дело о гибели ребенка в нижегородском детсаду №439 дошло до суда.
