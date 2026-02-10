Обрушение крыши в детсаду в Лукоянове обернулось уголовным делом Происшествия

Фото: Администрация Лукояновского округа/ VK

Частичное обрушение крыши детсада №3 "Ромашка" в Лукоянове обернулось уголовным делом.

Напомним, что инцидент произошел в минувшее воскресенье, 8 февраля. Пострадавших в результате нет, поскольку людей в здании не было.

Уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность" завели по поручению и.о. главы СУ СКР в Нижегородской области Александра Дынькова.

Следователи СК устанавливают обстоятельства случившегося.

Как сказали в администрации округа, кровля рухнула под тяжестью снега. Поврежденное здание начали обследовать в день происшествия. Проводятся необходимые экспертизы. Что до детей, то их временно распределили по другим дошкольным учреждениям.

