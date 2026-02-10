В Нижегородской области стартовала программа повышения квалификации "Родина. Наставники" для воспитательных команд Общество

Фото: Дом народного единства

В Нижегородской области дан старт масштабной программе повышения квалификации «Родина. Наставники», ориентированной на воспитательные команды школ и колледжей. Ее участниками стали 73 команды из 45 муниципалитетов Нижегородской области, а также Мангуша и Харцызска Донецкой народной республики.

Организаторами программы выступили Дом народного единства и региональный ресурсный центр проекта «Навигаторы детства» при поддержке правительства Нижегородской области.

Более 200 специалистов: директора образовательных учреждений, их заместители и советники по воспитанию – собрались на установочную сессию в Доме народного единства, чтобы познакомиться с федеральными экспертами, обсудить принципы формирования сильных молодежных команд в учебных заведениях.

К участникам по видеосвязи обратилась заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

«Основные принципы воспитания закреплены в нашей государственной политике – в указах Президента о сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей России, о национальных целях. Среди целей – раскрытие потенциала каждого человека, развитие талантов и воспитание патриотических, ответственных граждан. Педагоги играют ключевую роль в решении этих задач. Сегодняшние школьники, студенты колледжей и вузов будут развивать нашу страну в ближайшие годы. И наставники для них – это значимые взрослые, помогающие выбрать жизненный путь», — подчеркнула Ольга Петрова.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев на открытии проекта, в первую очередь, эта программа будет работать на укрепление нашего единства.

«Наша прямая обязанность и задача потенциальных наставников – отвечать на вопросы подрастающего поколения, разъясняя ключевые события в истории страны. Мы должны помнить нашу Победу в Великой Отечественной войне и подвиги бойцов в ходе специальной военной операции. Наша задача – воспитывать молодежь на истинных ценностях. Это любовь к Родине и служение Отечеству, традиционная семья, единство нашего народа. Уверен, что знания, полученные в рамках программы, позволят создавать интересные и вдохновляющие патриотические проекты вместе со школьниками и студентами, которые помогут сохранить историческую память», — рассказал Андрей Гнеушев.

Директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России, Герой России Игорь Юргин в своем видеообращении отметил, что нижегородская программа наставничества полностью соответствуют приоритетам государственной политики в области воспитания.

В первый день участники познакомились и получили практические рекомендации по запуску социально значимых инициатив.

«Разрабатывая программу, мы стремились создать комплексную систему поддержки для воспитательных команд учебных заведений региона. «Родина. Наставники» логично интегрируется с другими нашими патриотическими проектами – «Родина», «Истории СВОих», «С чего начинается Родина», формируя единую траекторию развития для педагогов и их воспитанников», — сказал руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Программа рассчитана на два месяца и сочетает очные встречи с онлайн-форматом. Преподавательский состав представлен федеральными экспертами в области наставничества и проектирования. Обучение завершится защитой собственных программ подготовки патриотических проектов.

«На нижегородской земле стартовала яркая программа, которая направлена на формирование ценностных ориентиров молодых граждан. Педагоги получили возможность обучения и обмена лучшими практиками социального проектирования в сфере патриотического воспитания, что очень важно в быстро меняющемся мире», — подчеркнула руководитель проектного офиса по сопровождению проекта «Разговоры о важном» Института изучения детства, семьи и воспитания Жанна Антипова.

Участие в программе для команд является бесплатным. По итогам успешного прохождения все участники получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца по теме «Технологии сопровождения воспитательных команд в реализации социально значимых проектов патриотической направленности».

«Участвовать в таких программах педагогам очень важно. У нас в стране сейчас большие перемены, и будущему поколению обязательно нужно прививать любовь к Родине, сориентировать в этом мире. В этом плане очень важна проектная работа, работа в команде, чему мы и будем здесь обучаться», — поделилась директор школы №25 г. Дзержинска Ольга Лебедева.