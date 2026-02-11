Несовершеннолетнему дзержинцу грозит до трех лет за дропперство

Фото:
В Дзержинске 16-летний подросток стал фигурантом уголовного дела за участие в мошеннической схеме. Ему может грозить до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
По данным полиции, в августе 2025 года школьник оформил на себя банковскую карту, а затем за деньги передал ее незнакомому мужчине. Карту использовали для незаконных денежных операций. Подросток получил вознаграждение и потратил его на себя.
О том, что юноша причастен к преступлению, стало известно в начале февраля. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". Подросток находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.
Сотрудники правоохранительных органов также ищут человека, который вовлек несовершеннолетнего в мошенническую схему.
Ранее сообщалось, что в Сокольском районе расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетней девушки, которая за небольшое вознаграждение от неизвестных приняла деньги на свой банковский счет и переслала их далее по указанным реквизитам.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+