Несовершеннолетнему дзержинцу грозит до трех лет за дропперство Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Дзержинске 16-летний подросток стал фигурантом уголовного дела за участие в мошеннической схеме. Ему может грозить до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, в августе 2025 года школьник оформил на себя банковскую карту, а затем за деньги передал ее незнакомому мужчине. Карту использовали для незаконных денежных операций. Подросток получил вознаграждение и потратил его на себя.

О том, что юноша причастен к преступлению, стало известно в начале февраля. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". Подросток находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов также ищут человека, который вовлек несовершеннолетнего в мошенническую схему.

Ранее сообщалось, что в Сокольском районе расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетней девушки, которая за небольшое вознаграждение от неизвестных приняла деньги на свой банковский счет и переслала их далее по указанным реквизитам.