Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
04 января 2026 12:00Борьбу с дропперами ужесточат в России
02 января 2026 10:54В США предсказали жесткий ответ России на удар по резиденции Путина
31 декабря 2025 16:01Марат Фатхуллин покидает пост главы департамента цифровой трансформации
30 декабря 2025 18:31Шалабаев высказался о возможном присоединении Бора к Нижнем Новгороду
30 декабря 2025 12:35Юрий Шалабаев: "Мэрия отказалась от переезда в ТЦ "Этажи"
30 декабря 2025 11:48Иван Уланов возглавил Кстовский район после объединения с Нижним Новгородом
29 декабря 2025 10:28Путин: В конкурсе "Лидеры России. Команда" будут оценивать умение работать вместе
26 декабря 2025 17:05Игорь Пантюхин возглавит министерство демографии в Нижегородской области
26 декабря 2025 16:39Эксперт-мониторинг событий с 19 по 26 декабря 2025 года от АНО "Минин-центр"
25 декабря 2025 17:58Андрей Самсонов: "В 2025 году был задан вектор развития Нижнего Новгорода"
Политика

Борьбу с дропперами ужесточат в России

04 января 2026 12:00 Политика
Борьбу с дропперами ужесточат в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать усиление мер борьбы с дропперами и повысить ответственность банков и операторов связи в случае кибермошенничества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В кабмине уточнили, что поручение включает подготовку дополнительных инициатив в рамках противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Среди возможных мер — ужесточение контроля над действиями дропперов, а также развитие механизма взаимодействия между банками, операторами связи, цифровыми платформами и госведомствами через систему "Антифрод".

Рассматривается также вопрос усиления ответственности операторов связи за заключение договоров в обход требований законодательства и за непринятие мер по борьбе с мошенничеством.

Кроме того, может быть введена солидарная ответственность банков и операторов связи за ущерб, причинённый гражданам, если стороны не приняли должных мер по предотвращению кибератак.

Поручения были даны по итогам стратегической сессии "О борьбе с кибермошенничеством", прошедшей 17 декабря 2025 года. Срок подготовки предложений установлен до 10 апреля 2026 года. Промежуточный доклад должен быть представлен до 10 февраля.

Также Михаил Мишустин распорядился усилить информирование граждан о принимаемых мерах и поручил Минцифры наладить регулярный сбор и анализ обратной связи от населения. Эти данные будут учитываться при разработке новых подходов к борьбе с киберпреступлениями. Исполнить поручение ведомству предстоит до 1 апреля 2026 года.

Ранее нижегородцам дали советы, как не стать дроппером и уберечь от этого близких. А адвокат Евгений Гибадуллин объяснил, как действовать при блокировке перевода самому себе. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги мошенники Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Новости по теме
16 декабря 2025 06:33Учительница из Заволжья отдала мошенникам почти 5 млн рублей
15 декабря 2025 16:13Пик активности киберпреступников в Нижегородской области пришелся на август
15 декабря 2025 13:0127-летней декретнице из Выксы грозит лишение свободы за дропперство
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
03 января 2026 17:59Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных