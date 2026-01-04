Борьбу с дропперами ужесточат в России Политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать усиление мер борьбы с дропперами и повысить ответственность банков и операторов связи в случае кибермошенничества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В кабмине уточнили, что поручение включает подготовку дополнительных инициатив в рамках противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Среди возможных мер — ужесточение контроля над действиями дропперов, а также развитие механизма взаимодействия между банками, операторами связи, цифровыми платформами и госведомствами через систему "Антифрод".

Рассматривается также вопрос усиления ответственности операторов связи за заключение договоров в обход требований законодательства и за непринятие мер по борьбе с мошенничеством.

Кроме того, может быть введена солидарная ответственность банков и операторов связи за ущерб, причинённый гражданам, если стороны не приняли должных мер по предотвращению кибератак.

Поручения были даны по итогам стратегической сессии "О борьбе с кибермошенничеством", прошедшей 17 декабря 2025 года. Срок подготовки предложений установлен до 10 апреля 2026 года. Промежуточный доклад должен быть представлен до 10 февраля.

Также Михаил Мишустин распорядился усилить информирование граждан о принимаемых мерах и поручил Минцифры наладить регулярный сбор и анализ обратной связи от населения. Эти данные будут учитываться при разработке новых подходов к борьбе с киберпреступлениями. Исполнить поручение ведомству предстоит до 1 апреля 2026 года.

