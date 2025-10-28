Суд рассмотрит первое дело о дропперстве в Нижегородской области Происшествия

В Нижегородской области завершено расследование первого уголовного дела, связанного с дропперством — передачей банковских карт для участия в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, молодой человек, оказавшийся в сложной финансовой ситуации, откликнулся на предложение заработка, размещённое в одном из мессенджеров. В рамках этой схемы ему предлагалось передавать банковские карты, оформленные на других лиц, за денежное вознаграждение.

Для выполнения условий сделки он убедил своего 15-летнего знакомого оформить банковскую карту и предоставить доступ к личному кабинету. Получив карту, фигурант передал её третьему лицу, личность которого пока не установлена. За это он получил 1 000 рублей.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, подтверждающую вину молодого человека. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

В полиции напомнили, что с 5 июля 2025 года в России вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся дропперства. Согласно части 5 статьи 187 Уголовного кодекса РФ, за передачу карты с целью её использования в противоправных действиях предусмотрено наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

При этом, как уточнили в МВД, человек, впервые совершивший подобное преступление, может быть освобождён от уголовной ответственности, если он активно содействует расследованию и добровольно сообщает о других участниках схемы.

Ранее сообщалось, что еще одно дело за дропперство завели в Нижегородской области.