Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
28 октября 2025 12:06Уголовное дело возбудили из-за травли нижегородской школьницы в Telegram
28 октября 2025 11:46Суд рассмотрит первое дело о дропперстве в Нижегородской области
28 октября 2025 11:17Полиция начала проверку после взрыва сейфа в нижегородской квартире
28 октября 2025 11:03Нижегородская шестиклассница стала жертвой травли в Telegram
27 октября 2025 20:00Рецидивист вновь попался на незаконной вырубке сосен в Вадском районе
27 октября 2025 19:33Нижегородка лишилась 6 млн рублей после двухнедельного созвона с аферистами
27 октября 2025 19:10Нижегородку обязали заплатить 30 тысяч рублей за нападение собаки
27 октября 2025 18:37Полиция задержала нижегородца за покатушки с фейерверками на Покровке — видео
27 октября 2025 18:18Иномарка сбила 10-летнюю девочку около Советской площади — видео
27 октября 2025 18:03Нижегородец пострадал при попытке вскрыть сейф болгаркой
Происшествия

Суд рассмотрит первое дело о дропперстве в Нижегородской области

28 октября 2025 11:46 Происшествия
Суд рассмотрит первое дело о дропперстве в Нижегородской области

В Нижегородской области завершено расследование первого уголовного дела, связанного с дропперством — передачей банковских карт для участия в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, молодой человек, оказавшийся в сложной финансовой ситуации, откликнулся на предложение заработка, размещённое в одном из мессенджеров. В рамках этой схемы ему предлагалось передавать банковские карты, оформленные на других лиц, за денежное вознаграждение.

Для выполнения условий сделки он убедил своего 15-летнего знакомого оформить банковскую карту и предоставить доступ к личному кабинету. Получив карту, фигурант передал её третьему лицу, личность которого пока не установлена. За это он получил 1 000 рублей.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, подтверждающую вину молодого человека. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

В полиции напомнили, что с 5 июля 2025 года в России вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся дропперства. Согласно части 5 статьи 187 Уголовного кодекса РФ, за передачу карты с целью её использования в противоправных действиях предусмотрено наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

При этом, как уточнили в МВД, человек, впервые совершивший подобное преступление, может быть освобождён от уголовной ответственности, если он активно содействует расследованию и добровольно сообщает о других участниках схемы.

Ранее сообщалось, что еще одно дело за дропперство завели в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Мошенничество Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
20 июня 2025 16:18Правозащитник дал советы, как не стать дроппером и уберечь от этого близких
27 мая 2025 16:52Госдума поддержала введение уголовной ответственности для дропперов
01 марта 2025 09:19Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт 
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных