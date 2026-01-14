Несовершеннолетнего дроппера осудят в Сокольском районе из-за лжеподработки Происшествия

В Сокольском районе расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетней девушки, которая, сама того не осознавая, стала соучастницей мошеннической схемы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, жительница деревни Слободки искала подработку в интернете и откликнулась на заманчивое предложение: нужно было принять деньги на свой банковский счёт и переслать их по указанным реквизитам. За такую "услугу" пообещали заплатить.

Девушка согласилась. Вскоре на её счёт поступило 110 800 рублей, которые она перевела по инструкции неизвестного отправителя. За это она получила небольшое вознаграждение.

Как выяснилось позже, перевод был частью незаконной схемы. Следователи МО МВД России "Ковернинский" возбудили уголовное дело по статье 187 УК РФ — "Неправомерный оборот средств платежей". Это преступление может повлечь наказание до трёх лет лишения свободы.

Подозреваемая была задержана, допрошена и полностью признала свою вину. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении.

Правоохранители напоминают: передача своей банковской карты или доступа к ней третьим лицам, даже под видом "лёгкой подработки", может обернуться серьёзными проблемами с законом.

