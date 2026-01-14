Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
14 января 2026 19:28Несовершеннолетнего дроппера осудят в Сокольском районе из-за лжеподработки
14 января 2026 17:20Суд продлил арест экс-главе "Теплоэнерго" Илье Халтурину до конца июня
14 января 2026 15:10На нижегородский автобус упал столб, сбитый грузовиком: есть пострадавший
14 января 2026 13:04Следователи проверяют избиение школьника в Дзержинске
14 января 2026 11:08Прокуратура запросила 10 лет колонии для экс-замгубернатора Англичанинова
14 января 2026 10:07Бастрыкин потребовал доклад по делу о падении ледяной глыбы на нижегородку
14 января 2026 09:33Нижегородка пять дней жила с умершей матерью, отказываясь ее хоронить
13 января 2026 19:39Нижегородцы обеднели почти на 19 млн рублей в праздники
13 января 2026 17:00Экс-директора нижегородского детдома "Надежда" будут судить за растрату
13 января 2026 16:45Дело о гибели ребенка в нижегородском детсаду №439 дошло до суда
Происшествия

Несовершеннолетнего дроппера осудят в Сокольском районе из-за лжеподработки

14 января 2026 19:28 Происшествия
Несовершеннолетнего дроппера осудят в Сокольском районе из-за лжеподработки

В Сокольском районе расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетней девушки, которая, сама того не осознавая, стала соучастницей мошеннической схемы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, жительница деревни Слободки искала подработку в интернете и откликнулась на заманчивое предложение: нужно было принять деньги на свой банковский счёт и переслать их по указанным реквизитам. За такую "услугу" пообещали заплатить.

Девушка согласилась. Вскоре на её счёт поступило 110 800 рублей, которые она перевела по инструкции неизвестного отправителя. За это она получила небольшое вознаграждение.

Как выяснилось позже, перевод был частью незаконной схемы. Следователи МО МВД России "Ковернинский" возбудили уголовное дело по статье 187 УК РФ — "Неправомерный оборот средств платежей". Это преступление может повлечь наказание до трёх лет лишения свободы.

Подозреваемая была задержана, допрошена и полностью признала свою вину. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении.

Правоохранители напоминают: передача своей банковской карты или доступа к ней третьим лицам, даже под видом "лёгкой подработки", может обернуться серьёзными проблемами с законом.

Ранее сообщалось, что расследование первого уголовного дела о дропперстве завершилось в Нижегородской области.

Теги:
Мошенничество Несовершеннолетние Уголовное дело
04 января 2026 12:00Борьбу с дропперами ужесточат в России
02 декабря 2025 11:0016-летнюю девушку в Павлове будут судить за дропперство
23 августа 2025 11:47Еще одно уголовное дело о дропперстве завели в Нижегородской области
