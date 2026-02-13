Влюбленным не поздоровится: Нижний Новгород накроет магнитная буря 14 февраля

Фото:
В Нижнем Новгороде ожидается продолжительная магнитная буря. По информации портала my-calend.ru, в День святого Валентина сила геомагнитных возмущений достигнет 4 баллов.
Сейчас магнитное поле остается спокойным, однако изменения начнутся уже вечером. Существенное усиление прогнозируется поздним вечером 13 февраля, а пик активности придется на 14 февраля. Мощность бури достигнет четырех баллов.
По данным сервиса, на таком уровне буря продержится как минимум неделю. В целом геомагнитные колебания будут сохраняться с переменной интенсивностью практически до конца месяца: активность ожидается до 21 февраля, а после краткого ослабления возобновится 24 февраля.
В этот период метеочувствительные жители могут почувствовать ухудшение самочувствия. Среди возможных проявлений специалисты называют головные боли, сонливость и повышенную утомляемость. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуют заранее подготовить необходимые лекарства, поскольку магнитные колебания способны спровоцировать обострение хронических недугов.
Ранее стало известно, какие астрономические события смогут наблюдать нижегородцы в 2026 году.
