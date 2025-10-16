Популяризатор науки Бритов рассказал, почему активность Солнца резко повысилась Общество

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

В последнее время наблюдается значительное усиление солнечной активности, что вызывает беспокойство у многих людей. Так, индекс вспышечной активности к середине дня 15 октября впервые с июня достиг красного уровня 8 по 10-балльной шкале. Некоторые из вспышек относятся к классу М, что свидетельствует об их высокой мощности. В ночь на 14 октября звезда также выбросила гигантский протуберанец — струю раскалённой плазмы, которая может достигать огромных размеров.

Павел Бритов, популяризатор науки и директор музея "Космический Чердак", в интервью для 360.ru пояснил, что повышенная солнечная активность — это естественное явление, связанное с цикличностью процессов на Солнце.

"Солнце живёт своей жизнью, у него есть периоды активности, они довольно чёткие, прослеживаются математикой и статистикой", — отметил он.

Бритов подчеркнул, что вспышки на Солнце происходят постоянно, но их количество может варьироваться. Наблюдать за активностью звезды можно не только с помощью профессиональных обсерваторий, но и с использованием специальных приборов для любительских телескопов, которые защищают глаз от яркого солнечного света.

Солнечные вспышки вызывают полярные сияния, когда пучок заряженных частиц достигает Земли после прохождения миллионов километров. Эти частицы взаимодействуют с магнитным полем планеты, создавая впечатляющие световые шоу в полярных регионах.

Однако вспышки могут оказывать и негативное влияние на здоровье некоторых людей, вызывая недомогания. Кроме того, вспышки могут влиять на работу спутников и вызывать кратковременные перебои в связи.

Особенно уязвимы к солнечным излучениям космонавты. Во время мощных вспышек они вынуждены оставаться в защищённых модулях до тех пор, пока активность Солнца не снизится.

