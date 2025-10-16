Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 октября 2025 08:39Популяризатор науки Бритов рассказал, почему активность Солнца резко повысилась
16 октября 2025 07:00Пожароопасный сезон в Нижегородской области официально завершится 17 октября
15 октября 2025 19:35Нижегородские врачи вовремя распознали инфаркт у пенсионерки и спасли ей жизнь
15 октября 2025 19:00Достройка школы в центре Бора обойдется почти в 222 млн рублей
15 октября 2025 18:16Первые 50 нижегородских призывников отправились к месту службы
15 октября 2025 17:52Новый поезд соединит Нижний Новгород и Саранск с 26 октября
15 октября 2025 17:47Нижегородский депобр поделился подробностями "инцидента" в школе №117
15 октября 2025 17:16Врач рассказала, кто из нижегородцев входит в группу риска по тромбозу
15 октября 2025 17:02Нижегородская семья с младенцем рассказала о планах по использованию региональных мер поддержки
15 октября 2025 16:53Группа из 15 резервистов "БАРС НН" сформирована в Нижегородской области
Общество

Популяризатор науки Бритов рассказал, почему активность Солнца резко повысилась

16 октября 2025 08:39 Общество
Популяризатор науки Бритов рассказал, почему активность Солнца резко повысилась

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

В последнее время наблюдается значительное усиление солнечной активности, что вызывает беспокойство у многих людей. Так, индекс вспышечной активности к середине дня 15 октября впервые с июня достиг красного уровня 8 по 10-балльной шкале. Некоторые из вспышек относятся к классу М, что свидетельствует об их высокой мощности. В ночь на 14 октября звезда также выбросила гигантский протуберанец — струю раскалённой плазмы, которая может достигать огромных размеров.

Павел Бритов, популяризатор науки и директор музея "Космический Чердак", в интервью для 360.ru пояснил, что повышенная солнечная активность — это естественное явление, связанное с цикличностью процессов на Солнце.

"Солнце живёт своей жизнью, у него есть периоды активности, они довольно чёткие, прослеживаются математикой и статистикой", — отметил он.

Бритов подчеркнул, что вспышки на Солнце происходят постоянно, но их количество может варьироваться. Наблюдать за активностью звезды можно не только с помощью профессиональных обсерваторий, но и с использованием специальных приборов для любительских телескопов, которые защищают глаз от яркого солнечного света.

Солнечные вспышки вызывают полярные сияния, когда пучок заряженных частиц достигает Земли после прохождения миллионов километров. Эти частицы взаимодействуют с магнитным полем планеты, создавая впечатляющие световые шоу в полярных регионах.

Однако вспышки могут оказывать и негативное влияние на здоровье некоторых людей, вызывая недомогания. Кроме того, вспышки могут влиять на работу спутников и вызывать кратковременные перебои в связи.

Особенно уязвимы к солнечным излучениям космонавты. Во время мощных вспышек они вынуждены оставаться в защищённых модулях до тех пор, пока активность Солнца не снизится.

Напомним, ранее учёный Богачёв рассказал, может ли полярное сияние влиять на самочувствие людей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Астрономия Космос Наука
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных