Нижегородский физик назвал самые зрелищные события звездного неба в 2026 году Общество

Фото: pixabay.com

Выяснилось, какие астрономические события ждут нижегородцев в 2026 году. Информацией поделился декан физфака ННГУ Александр Малышев.

10 января ожидается противостояние Юпитера — в этот день Земля окажется между ним и Солнцем, благодаря чему планета станет особенно яркой на вечернем и ночном небе.

Юпитер уже сейчас хорошо заметен: он поднимается на северо-востоке сразу после заката и к полуночи находится высоко над горизонтом, а к шести утра движется к западу. С помощью бинокля или подзорной трубы можно рассмотреть не только сам диск планеты, но и четыре ее спутника, выстроенных в линию. Их расположение меняется каждый день, что делает наблюдение особенно увлекательным.

28 января растущая Луна пройдет через звездное скопление Плеяды. Уже около полуночи 27-го числа она приблизится к звездам на западе, а к 01:30 ночи окажется прямо среди них. Совместный заход Луны и Плеяд произойдет около 4 утра на северо-западе.

Вечером 27 февраля произойдет небольшой парад планет. Примерно через час после заката к планетам присоединится Луна. В числе участников — Уран (между Сатурном и Юпитером) и Нептун (правее Сатурна), однако без мощной оптики их будет трудно увидеть.

Полное лунное затмение 3 марта вызовет интерес, однако в Нижнем Новгороде его не удастся наблюдать. Зато 8 марта после заката на западе можно будет заметить близкое сближение Венеры и Сатурна — они окажутся почти рядом над горизонтом.

В первой половине июня ожидается эффектное сближение Венеры и Юпитера. Две яркие "звезды" будут видны невысоко на западе сразу после захода Солнца. Ближе всего они окажутся друг к другу 9 июня. Неподалеку будет и Меркурий, а 16-17 июня к этой группе присоединится тонкий серп Луны.

Интересным обещает быть и утро 11 июля: до восхода Солнца Луна вновь войдет в Плеяды, а поблизости будет находиться Марс. Для наблюдения важно иметь обзор северо-восточного горизонта.

Солнечное затмение 12 августа смогут увидеть жители Западной Европы, но не нижегородцы. То же касается и лунного затмения 28 августа: в момент его начала Луна уже будет почти у горизонта, а вскоре и вовсе скроется за ним.

К осеннему равноденствию в конце сентября Венера достигнет максимальной яркости. Однако заметить это будет непросто: она будет скрываться за горизонтом почти одновременно с Солнцем. Лучше начать наблюдения с конца августа — тогда ее можно будет разглядеть даже в фазе серпа при помощи увеличительной оптики.

По информации Малышева, в начале октября Сатурн окажется в противостоянии, что сделает его особенно ярким. Планета будет заметна с вечера до утра, двигаясь по небу с востока на запад.

С 10 по 20 ноября можно будет наблюдать сближение Марса и Юпитера. Их соединение произойдет 16 ноября, и к утру обе планеты поднимутся на юге на высоту около 45 градусов. В тот же период хорошо будет видна "утренняя звезда" Венера, которая появится на небе более чем за три часа до восхода Солнца. Рядом с ней можно будет попытаться рассмотреть и Меркурий.