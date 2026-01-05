Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 января 2026 10:30Более 30,7 тысячи нижегородцев прошли профориентацию в 2025 году
05 января 2026 09:12Нижегородский физик назвал самые зрелищные события звездного неба в 2026 году
05 января 2026 08:57Нижегородский аэропорт возобновил работу после временных ограничений
04 января 2026 17:41Нижегородцев призвали сообщать о нарушениях в диспетчерскую службу лесхоза
04 января 2026 17:01Расписание может измениться в нижегородском аэропорту из-за ограничений
04 января 2026 15:53Почти 35 тысяч человек покатались на коньках в нижегородских парках
04 января 2026 14:5118-градусными морозами завершатся новогодние праздники в Нижнем Новгороде
04 января 2026 13:46Две полосы движения открыли на старом Борском мосту после ремонта
04 января 2026 13:32Трассу М-12 временно закрыли для автобусов и грузовиков в Татарстане
04 января 2026 13:12Массовые проблемы с лишним весом выявили у жителей Дзержинска
Общество

Нижегородский физик назвал самые зрелищные события звездного неба в 2026 году

05 января 2026 09:12 Общество
Нижегородский физик назвал самые зрелищные события звездного неба в 2026 году

Фото: pixabay.com

Выяснилось, какие астрономические события ждут нижегородцев в 2026 году. Информацией поделился декан физфака ННГУ Александр Малышев. 

10 января ожидается противостояние Юпитера — в этот день Земля окажется между ним и Солнцем, благодаря чему планета станет особенно яркой на вечернем и ночном небе.

Юпитер уже сейчас хорошо заметен: он поднимается на северо-востоке сразу после заката и к полуночи находится высоко над горизонтом, а к шести утра движется к западу. С помощью бинокля или подзорной трубы можно рассмотреть не только сам диск планеты, но и четыре ее спутника, выстроенных в линию. Их расположение меняется каждый день, что делает наблюдение особенно увлекательным.

28 января растущая Луна пройдет через звездное скопление Плеяды. Уже около полуночи 27-го числа она приблизится к звездам на западе, а к 01:30 ночи окажется прямо среди них. Совместный заход Луны и Плеяд произойдет около 4 утра на северо-западе.

Вечером 27 февраля произойдет небольшой парад планет. Примерно через час после заката к планетам присоединится Луна. В числе участников — Уран (между Сатурном и Юпитером) и Нептун (правее Сатурна), однако без мощной оптики их будет трудно увидеть.

Полное лунное затмение 3 марта вызовет интерес, однако в Нижнем Новгороде его не удастся наблюдать. Зато 8 марта после заката на западе можно будет заметить близкое сближение Венеры и Сатурна — они окажутся почти рядом над горизонтом.

В первой половине июня ожидается эффектное сближение Венеры и Юпитера. Две яркие "звезды" будут видны невысоко на западе сразу после захода Солнца. Ближе всего они окажутся друг к другу 9 июня. Неподалеку будет и Меркурий, а 16-17 июня к этой группе присоединится тонкий серп Луны.

Интересным обещает быть и утро 11 июля: до восхода Солнца Луна вновь войдет в Плеяды, а поблизости будет находиться Марс. Для наблюдения важно иметь обзор северо-восточного горизонта.

Солнечное затмение 12 августа смогут увидеть жители Западной Европы, но не нижегородцы. То же касается и лунного затмения 28 августа: в момент его начала Луна уже будет почти у горизонта, а вскоре и вовсе скроется за ним.

К осеннему равноденствию в конце сентября Венера достигнет максимальной яркости. Однако заметить это будет непросто: она будет скрываться за горизонтом почти одновременно с Солнцем. Лучше начать наблюдения с конца августа — тогда ее можно будет разглядеть даже в фазе серпа при помощи увеличительной оптики.

По информации Малышева, в начале октября Сатурн окажется в противостоянии, что сделает его особенно ярким. Планета будет заметна с вечера до утра, двигаясь по небу с востока на запад.

С 10 по 20 ноября можно будет наблюдать сближение Марса и Юпитера. Их соединение произойдет 16 ноября, и к утру обе планеты поднимутся на юге на высоту около 45 градусов. В тот же период хорошо будет видна "утренняя звезда" Венера, которая появится на небе более чем за три часа до восхода Солнца. Рядом с ней можно будет попытаться рассмотреть и Меркурий.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Астрономия ННГУ
Поделиться:
Новости по теме
03 января 2026 15:09Жители Нижегородской области пропустят звездопад Квадрантиды
04 декабря 2025 19:30Нижегородцы смогут увидеть первый за 6 лет солнечный парад планет
02 декабря 2025 20:00Солнце готовит "чёрного лебедя": что это за явление?
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
03 января 2026 17:59Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных