Общество

Нижегородская область — в лидерах по модернизации коммунальной инфраструктуры

12 февраля 2026 15:43 Общество
Фото: Александр Воложанин

В России продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. Работы ведутся, в том числе, по двум программам – с привлечением льготных займов из Фонда национального благосостояния и федерального бюджета. Оператором программ выступает Фонд развития территорий при поддержке Минстроя России.

Гендиректор фонда Василий Купызин подчеркнул, что ключевая задача – преодолеть накопленные за десятилетия проблемы в сфере ЖКХ и изменить ситуацию с износом коммунальных сетей.

"Предоставление качественных коммунальных услуг, обновление объектов и систем коммунальной инфраструктуры являются необходимыми условиями для комфортной жизни людей", – отметил он.

С 2022 года по двум программам фонда было введено более 2,5 тысячи объектов ЖКХ. Среди них – свыше 4,4 тысячи км инженерных сетей и более 300 площадных объектов.

Наибольший объем работ пришелся на сферу водоснабжения – введено 2,3 тысячи км водопроводных сетей. Далее следуют тепловые сети – обновлено 1,6 тысячи км. Также модернизировано около500 км канализационных сетей.

В число регионов с наибольшим объемом обновленных инженерных коммуникаций вошли Нижегородская область (355,8 км), Смоленская область (274,3 км) и Республика Башкортостан (269,2 км).

Ранее сообщалось, что качество коммунальных услуг улучшилось для 450 тысяч жителей Нижнего Новгорода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

