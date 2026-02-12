Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Общество

Нижегородцам объяснили причины коммунальных аварий

12 февраля 2026 14:52 Общество
Нижегородцам объяснили причины коммунальных аварий

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Сначала текущего отопительного сезона число технологических нарушений на тепловых сетях снизилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2024-2025 годов. На водопроводе сокращение составило 16%, сообщили НИА "Нижний Новгород" в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.

Все инциденты ресурсоснабжающие организации устраняли в кратчайшие сроки.

Главной причиной аварий называют коррозию отдельных участков труб. Проблема в том, что такие места зачастую находятся там, где провести полноценную диагностику сложно.

При этом крупных аварий, из‑за которых жители могли бы надолго остаться без тепла или воды, в городе не было.

В департаменте подчеркнули, что участок на улице Ванеева, где утром 9 февраля произошла коммунальная авария, ранее не считался проблемным. Тогда без отопления остались дома на шести улицах. Сейчас система работает в штатном режиме.

"Полностью исключить вероятность возникновения повреждений невозможно, как и единовременно заменить все сети. Мониторинг и анализ данных по работе систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ведется постоянно, решения о включении участков сетей в планы замены принимаются на основании результатов диагностических мероприятий и данных о повреждениях. Контроль за работой сетей и оборудования осуществляется непрерывно и круглосуточно, возникающие неполадки оперативно устраняются", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что почти 90% нижегородцев получат перерасчет за отопление.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

