Тарифы домоуправляющих компаний могут вырасти в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

Услуги домоуправляющих компаний могут подорожать в Нижегородской области. В Минстрое поддержали инициативу, которая позволит УК самостоятельно повышать тарифы. Об этом стало известно по итогам заседания комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщают РИА Новости.

Как отметил первый зампред комитета Владимир Кошелев, после налоговой реформы, вступившей в силу с начала года, большинство из управляющих компаний стали плательщиками НДС. Но в отличие от розничных и оптовых продавцов, они не могут изменить цену в связи с увеличением налоговой нагрузки. Он добавил, что у этих компаний нет других источников для уплаты налогов, кроме средств, получаемых от граждан. В такой ситуации, по его словам, организациям придется компенсировать дополнительные расходы за счет сокращения объема или качества предоставляемых услуг.

По его мнению, необходимо ввести регулирование, которое позволит начислять НДС сверх установленной платы, как это уже реализовано для ресурсоснабжающих организаций.

Комитет подготовил поправки в Жилищный кодекс РФ. Они предусматривают возможность для управляющих компаний самостоятельно повышать тарифы на свои услуги. Изменения могут затронуть и Нижегородскую область.

Вопрос обсуждался 10 февраля на заседании профильного комитета с участием министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. Глава ведомства заявил о поддержке инициативы.

"Мы поддерживаем это предложение. Эта ситуация действительно связана с качеством предоставляемых услуг", — отметил он.

Напомним, что в 2026 году тарифы на коммуналку повысят дважды. Первое повышение произошло с 1 января — на всей территории России услуги подорожают на 1,7%. С октября 2026 года в регионе коммунальные платежи увеличатся на 9,9%.