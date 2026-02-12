90% жителей Нижегородской области получат квитанции с уменьшением платы Общество

Большинство жителей многоквартирных домов Нижегородской области получат квитанции за отопление с перерасчетом в сторону уменьшения. Об этом сообщили в Госжилинспекции региона.

Это коснется почти 90% собственников квартир. В среднем сумма корректировки составит около 4 000 рублей для квартиры площадью 60 кв. метров.

При этом 10% жителей получат платежки с доначислением — в среднем около 2 500 рублей на такую же площадь.

Как пояснил руководитель ГЖИ Нижегородской области Игорь Сербул, перерасчет проводится ежегодно по показаниям общедомовых приборов учета. В течение года жители оплачивают отопление равными суммами, рассчитанными по данным предыдущего периода, а в первом квартале производится корректировка.

"Зима прошлого года была очень теплой. Можно сказать, рекордно теплой. Поэтому оплаченный среднемесячный объем оказался выше фактического потребления. Все изменения будут отражены в квитанциях, начиная с февраля", — отметил Игорь Сербул.

Тем, кто получил значительный перерасчет "в плюс", могут предоставить рассрочку. В декабре 2025 года Госжилинспекция направила ресурсоснабжающим организациям письма с рекомендацией дать возможность оплачивать доначисленную сумму равными платежами до конца года.

В случае возникновения вопросов по начислениям, нижегородцам рекомендуют обращаться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию.

