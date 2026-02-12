На улице Горького возобновилось строительство метро
Общество

90% жителей Нижегородской области получат квитанции с уменьшением платы

12 февраля 2026 13:46 Общество
90% жителей Нижегородской области получат квитанции с уменьшением платы

Фото: Александр Воложанин

Большинство жителей многоквартирных домов Нижегородской области получат квитанции за отопление с перерасчетом в сторону уменьшения. Об этом сообщили в Госжилинспекции региона. 

Это коснется почти 90% собственников квартир. В среднем сумма корректировки составит около 4 000 рублей для квартиры площадью 60 кв. метров.

При этом 10% жителей получат платежки с доначислением — в среднем около 2 500 рублей на такую же площадь. 

Как пояснил руководитель ГЖИ Нижегородской области Игорь Сербул, перерасчет проводится ежегодно по показаниям общедомовых приборов учета. В течение года жители оплачивают отопление равными суммами, рассчитанными по данным предыдущего периода, а в первом квартале производится корректировка.

"Зима прошлого года была очень теплой. Можно сказать, рекордно теплой. Поэтому оплаченный среднемесячный объем оказался выше фактического потребления. Все изменения будут отражены в квитанциях, начиная с февраля", — отметил Игорь Сербул.

Тем, кто получил значительный перерасчет "в плюс", могут предоставить рассрочку. В декабре 2025 года Госжилинспекция направила ресурсоснабжающим организациям письма с рекомендацией дать возможность оплачивать доначисленную сумму равными платежами до конца года.

В случае возникновения вопросов по начислениям, нижегородцам рекомендуют обращаться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. 

Ранее сообщалось, что услуги домоуправляющих компаний могут подорожать в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

ГЖИ ЖКХ Отопительный сезон
