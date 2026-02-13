Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородская область получит 5 млрд рублей на развитие сельских территорий

13 февраля 2026 18:22 Политика
Нижегородская область получит 5 млрд рублей на развитие сельских территорий

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Стороны обсудили развитие агропромышленного комплекса региона и реализацию национального проекта "Экологическое благополучие".

По словам Дмитрия Патрушева, Нижегородская область остается одним из передовых регионов Приволжского федерального округа со стабильно развивающейся экономикой, в которой значительную роль играет агропромышленный комплекс. На поддержку АПК и развитие сельских территорий в 2026 году из федерального бюджета направлено более 5 млрд рублей.

"Такое масштабное финансирование, безусловно, способствует сохранению положительной динамики", — отметил он, добавив, что по итогам прошлого года производство сельхозпродукции в регионе выросло на 4,5%.

Вице-премьер подчеркнул, что для дальнейшего повышения эффективности в растениеводстве важно контролировать уровень внесения минеральных удобрений и продолжать переход на семена отечественной селекции. В преддверии посевной кампании он также обратил внимание на необходимость обеспечить аграриев материально-техническими ресурсами и своевременно довести средства господдержки.

Глеб Никитин сообщил, что регион последовательно укрепляет продовольственную безопасность, наращивая объемы производства основных видов продукции и расширяя их перечень. По его данным, область обеспечивает собственные потребности в зерне более чем на 173%, в картофеле — на 124%, в молоке — на 88%, в яйце — на 137%. За последние пять лет валовый сбор зерновых культур увеличился почти на треть.

Глава региона поблагодарил правительство РФ за поддержку мероприятий государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". В 2026 году на ее реализацию в Нижегородской области предусмотрено почти 4 млрд рублей. Эти средства, по словам губернатора, позволят построить три школы и очистные сооружения в Большеболдинском муниципальном округе.

Отдельное внимание на встрече уделили реализации нацпроекта "Экологическое благополучие". Нижегородская область входит в число его активных участников. Общий объем финансирования мероприятий до 2030 года составит около 12 млрд рублей. Планируются проекты по сохранению лесов, развитию системы обращения с отходами и строительству очистных сооружений.

Нацпроект "Экологическое благополучие" реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Он стал продолжением задач, ранее предусмотренных в нацпроекте "Экология", и направлен на улучшение состояния окружающей среды, развитие инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидацию свалок, расчистку водоемов, снижение выбросов в атмосферу, а также сохранение лесов и редких видов животных.

Теги:
АПК Глеб Никитин Правительство РФ
