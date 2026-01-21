30 работников АПК Нижегородской области получили по 2 млн рублей на жилье Общество

Фото: Минсельхоз Нижегородской области

30 работников агропромышленного комплекса Нижегородской области с начала 2025 года получили по 2 млн рублей на улучшение жилищных условий.

Инициатива реализуется в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«В Нижегородской области в дополнение к федеральным мерам поддержки АПК действует собственный региональный закон, стимулирующий молодых ребят работать на предприятиях отрасли и оставаться в муниципалитетах. По закону «О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области» студенты профильных техникумов и вузов, готовые работать после выпуска на сельхозпредприятиях, получают стипендии, а молодые специалисты - ряд выплат, призванных помочь обустроиться и начать карьеру. Это стратегическая инвестиция в будущее АПК – обеспечение нашей продовольственной безопасности», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Единовременная выплата на улучшения жилищных условий – одна из таких мер поддержки.

«Выплата компенсирует молодым работникам сельскохозяйственных предприятий их затраты на покупку, реконструкцию или строительство жилья. Ее могут получить те, у кого нет собственного жилья, или если на одного члена семьи приходится меньше 30 квадратных метров. Раньше такая единовременная выплата составляла миллион рублей, но учитывая экономическую обстановку, с прошлого года мы увеличили ее в два раза. По заявкам 2025 года компенсацию получили 30 человек», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Если молодой специалист не попадает под критерии, но готов отработать в сельхозорганизации более пяти лет, он может получить единовременную выплату в размере 400 или 500 тыс. рублей, в зависимости от наличия среднего специального или высшего образования. Такие выплаты за минувший год получили еще 30 человек.

В дополнение молодые сотрудники в течение двух лет получают ежемесячные доплаты к заработной плате в размере 6 или 8 тыс. рублей, которые также зависят от образования. Их получателями стали 62 человека.

Тем, кто только получает образование по востребованным аграрным специальностям, но уже заключил соглашение о дальнейшем трудоустройстве, выплачивается ежемесячная стипендия. Для студентов техникумов она составляет 3 тыс. рублей, вузов – 4 тыс. рублей. В 2025 году аграрные стипендии получали 47 студентов, 18 из них начали получать эти выплаты впервые.

Поддержка молодых специалистов АПК стала одной из ключевых тем для обсуждения на заседании профильного комитета Законодательного собрания Нижегородской области.

«Мы постоянно создаем и последовательно улучшаем правовое поле, которое делает работу на селе привлекательной для молодежи. Каждое предложение по совершенствованию законодательства в данной сфере, будь то вопросы жилищных выплат, стипендий или другой помощи молодым специалистам, будет поддержана депутатами аграрного комитета», - отметил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.

Данные меры поддержки продолжают действовать в 2026 году.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его основная цель – развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости для обеспечения наличия в стране всех необходимых продуктов и получения больших возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. В состав нацпроекта вошли пять федеральных проектов: «Биотехнологии в АПК», «Селекция и генетика», «Ветеринарные препараты», «Техника и оборудование для АПК», «Кадры в АПК».