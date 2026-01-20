Еще 71 млн рублей направят для привлечения кадров в нижегородский АПК Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В 2026 году на развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса Нижегородской области направят 71 млн рублей. Об этом сообщили 20 января в ходе заседания комитета Законодательного собрания региона по вопросам АПК, передает НИА "Нижний Новгород".

По словам замминистра сельского хозяйства Нижегородской области Алексея Фирстова, на сегодняшний день в сельском хозяйстве ощущается нехватка около 1,4 тысячи работников. Из них порядка тысячи вакансий приходится на рабочие специальности, а оставшиеся 400 — на специалистов с профильным аграрным образованием.

Одной из наиболее эффективных мер поддержки специалистов, решивших работать на селе, стала жилищная выплата. В 2025 году ее размер увеличили до 2 млн рублей. Этой возможностью уже воспользовались 30 человек.

Кроме того, в регионе действуют так называемые подъемные выплаты. Они предусмотрены для тех, кто не нуждается в покупке жилья. Специалисты со средним образованием могут рассчитывать на 400 тысяч рублей, а выпускники вузов — на 500 тысяч. Эти средства предоставляются как альтернатива жилищной субсидии.

Как отметил председатель комитета по АПК Игорь Тюрин, такой формат поддержки востребован у тех, кто возвращается в родные деревни или уже располагает жильем в сельской местности. В прошлом году подъемные выплаты также получили 30 человек.

Тюрин подчеркнул, что наблюдается положительная динамика в объеме финансирования программ поддержки кадров в агросекторе. Если в 2025 году на эти цели было выделено 69 млн, то в 2026-м сумма увеличится до 71 млн рублей.

Он добавил, что региональные власти продолжают искать новые пути мотивации специалистов — как в виде прямой финансовой помощи, так и через нематериальные стимулы — чтобы привлечь больше профессионалов в реальный сектор экономики.

