Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 января 2026 14:54Еще 71 млн рублей направят для привлечения кадров в нижегородский АПК
20 января 2026 14:38Штрафы за сосульки введут в Нижнем Новгороде
20 января 2026 14:37Юрист Воропаев объяснил инициативу о лишении прав водителей с ксеноновыми фарами
20 января 2026 14:15Нормы содержания под стражей установят в нижегородских судах
20 января 2026 13:59Парковку могут ограничить на улице Блохиной в Нижнем Новгороде
20 января 2026 13:45Составлен антирейтинг районов Нижнего Новгорода по уборке снега
20 января 2026 13:28Нижегородская область стала №1 в ПФО в конкурсе Фонда президентских грантов
20 января 2026 13:17Нижегородцы стали чаще пользоваться возможностями регионального портала "Госуслуги"
20 января 2026 13:13Еще 19 свалок уберут в Нижегородской области в 2026 году
20 января 2026 13:03485 аварий на теплосетях произошло в отопительный сезон в Нижнем Новгороде
Общество

Еще 71 млн рублей направят для привлечения кадров в нижегородский АПК

20 января 2026 14:54 Общество
Еще 71 млн рублей направят для привлечения кадров в нижегородский АПК

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В 2026 году на развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса Нижегородской области направят 71 млн рублей. Об этом сообщили 20 января в ходе заседания комитета Законодательного собрания региона по вопросам АПК, передает НИА "Нижний Новгород". 

По словам замминистра сельского хозяйства Нижегородской области Алексея Фирстова, на сегодняшний день в сельском хозяйстве ощущается нехватка около 1,4 тысячи работников. Из них порядка тысячи вакансий приходится на рабочие специальности, а оставшиеся 400 — на специалистов с профильным аграрным образованием.

Одной из наиболее эффективных мер поддержки специалистов, решивших работать на селе, стала жилищная выплата. В 2025 году ее размер увеличили до 2 млн рублей. Этой возможностью уже воспользовались 30 человек.

Кроме того, в регионе действуют так называемые подъемные выплаты. Они предусмотрены для тех, кто не нуждается в покупке жилья. Специалисты со средним образованием могут рассчитывать на 400 тысяч рублей, а выпускники вузов — на 500 тысяч. Эти средства предоставляются как альтернатива жилищной субсидии.

Как отметил председатель комитета по АПК Игорь Тюрин, такой формат поддержки востребован у тех, кто возвращается в родные деревни или уже располагает жильем в сельской местности. В прошлом году подъемные выплаты также получили 30 человек.

Тюрин подчеркнул, что наблюдается положительная динамика в объеме финансирования программ поддержки кадров в агросекторе. Если в 2025 году на эти цели было выделено 69 млн, то в 2026-м сумма увеличится до 71 млн рублей.

Он добавил, что региональные власти продолжают искать новые пути мотивации специалистов — как в виде прямой финансовой помощи, так и через нематериальные стимулы — чтобы привлечь больше профессионалов в реальный сектор экономики.

Ранее сообщалось, что в ЗСНО рассмотрели вопрос льготного выкупа земли под служебным жильем для молодых специалистов на селе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК кадры Сельское хозяйство
Поделиться:
Новости по теме
16 января 2026 19:06В Нижнем Новгороде обсудили поддержку агропромышленного комплекса региона
22 декабря 2025 18:51200 нижегородских студентов прошли практику в рамках федпроекта "Кадры в АПК"
04 сентября 2025 19:19АПК Нижегородской области получит дополнительные средства на поддержку кадров
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных