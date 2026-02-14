На улице Горького возобновилось строительство метро
Общество

Чернышенко обозначил приоритеты развития образования на 2026 год

14 февраля 2026 11:35
Чернышенко обозначил приоритеты развития образования на 2026 год

В Координационном центре правительства под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко прошло совещание, посвященное итогам 2025 года и планам на 2026 год в сфере образования. В обсуждении участвовали губернаторы всех российских регионов, а также представители профильных министерств и ведомств.

Одной из главных задач на следующий год вице-премьер назвал обеспечение доступности ясельных групп. Он отметил, что этот вопрос находится на особом контроле президента России Владимира Путина. Сейчас более миллиона детей до трех лет посещают детские сады, за последние пять лет создано свыше 266 тысяч дополнительных мест. При строительстве новых учреждений регионам поручено заранее предусматривать открытие ясельных групп с учетом потребностей семей.

Отдельный блок был посвящен школьному образованию. В стране действуют почти 40 тысяч школ, где учатся более 18 миллионов детей и работают свыше миллиона педагогов. В 2025 году открыто 80 новых школ, капитально отремонтировано около 1,6 тысячи зданий. По словам Дмитрия Чернышенко, новые объекты должны соответствовать современным требованиям доступности и цифровой оснащенности, а приоритетом остается повышение качества обучения. Доля выпускников, выбравших ЕГЭ по математике и естественно-научным предметам, в 2025 году превысила 33 процента при плановом показателе 32 процента. Среди регионов-лидеров названы Ивановская, Воронежская, Самарская, Вологодская, Мурманская и Челябинская области, а также Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Чувашия.

Вице-премьер подчеркнул необходимость усиления кадровой политики в школах – от целевого набора в педагогические вузы до поддержки молодых специалистов на местах.

Существенные изменения затронули систему среднего профессионального образования, которая объединяет более 3 тысяч колледжей и около 4 млн студентов. Продлен эксперимент по повышению доступности СПО, расширен перечень регионов-участников, введены нормы бесплатного профессионального обучения для девятиклассников, не сдавших экзамены.

Продолжается реализация федерального проекта "Профессионалитет" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". В 2025 году создано 136 кластеров и отремонтировано 82 колледжа. Всего в России работают 506 кластеров в 86 регионах по 24 отраслям. К концу 2026 года проект планируется распространить на все 89 регионов, а капитальный ремонт провести в 267 организациях. Больше всего кластеров создано в Москве, Татарстане, Башкортостане, Московской, Нижегородской и Челябинской областях.

Отдельно подчеркнуто право участников СВО на бесплатное получение второго среднего профессионального образования. Регионам поручено выстроить работу по выявлению потребности в обучении совместно с фондом "Защитники Отечества".

В числе приоритетов также обозначено расширение охвата летним отдыхом детей, прежде всего из семей, нуждающихся в поддержке, жителей приграничных территорий и семей участников СВО.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что по итогам 2025 года все показатели национальных проектов в сфере образования выполнены. Кассовое исполнение составило 99,6% – это максимальный результат с 2019 года. С начала реализации нацпроектов построено 1714 школ, капитально отремонтировано более 6,5 тысячи зданий.

С 1 сентября 2025 года введено единое поурочное планирование и закреплено количество контрольных работ, завершено формирование единого содержания образования. Подготовлены государственные учебники по истории и обществознанию.

О ходе реализации мероприятий нацпроекта "Молодежь и дети" доложил заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов. По программе "Регион для молодых" с 2022 года отремонтировано более 250 учреждений молодежной политики, поддержку получили 79 регионов. В 2026 году планируется обновить еще 95 объектов по единому методическому стандарту.

Подводя итоги, Дмитрий Чернышенко отметил, что в 2026 году основное внимание будет уделено повышению доступности образования, укреплению кадрового потенциала и дальнейшему развитию системы среднего профессионального образования и молодежной инфраструктуры по всей стране.

Напомним, что в январе Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель министра просвещения России Владимир Желонкин посетили федеральный технопарк профессионального образования, созданный на базе комплекса "Нижполиграф". 

