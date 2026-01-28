Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Общество

Никитин и Желонкин посетили технопарк "Нижполиграф"

28 января 2026 13:19 Общество
Никитин и Желонкин посетили технопарк Нижполиграф

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель министра просвещения России Владимир Желонкин посетили федеральный технопарк профессионального образования, созданный на базе комплекса "Нижполиграф" в Нижнем Новгороде. Технопарк реализует проект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, и станет ключевой площадкой для подготовки и повышения квалификации преподавателей средних профессиональных учебных заведений со всей страны.

"Технопарк "Парк мастеров" на базе "Нижполиграфа" — наглядный пример эффективного преобразования исторических производственных комплексов. Здесь формируется современная образовательная инфраструктура, напрямую связанная с реальными потребностями экономики. Созданный федеральный технопарк станет катализатором развития всей системы среднего профессионального образования, позволяя педагогам быстро овладевать самыми современными технологиями и передавать их учащимся. Это стратегический шаг в обеспечении страны квалифицированной инженерной и рабочей силой", — подчеркнул Глеб Никитин.

В ходе визита губернатор и замминистра просвещения РФ ознакомились с оборудованием лабораторий, производственных цехов и студии звукозаписи, входящих в кластер творческих индустрий. Создание всероссийского центра подготовки и повышения квалификации педагогов среднего профессионального образования является одним из ключевых федеральных проектов в сфере образования.

Первый этап реализации проекта предусматривает запуск 21 лаборатории, где обучение будет сосредоточено на актуальных направлениях, соответствующих приоритетным отраслям экономики.

"Наша общая задача — чтобы выпускники колледжей приходили на предприятия не учениками, а готовыми специалистами. Федеральные технопарки профессионального образования в Нижнем Новгороде и Калуге играют решающую роль в достижении стратегической цели, установленной президентом страны — подготовить к 2028 году миллион квалифицированных рабочих кадров. Педагоги со всей России смогут получать здесь актуальные практические знания, чтобы готовить специалистов, соответствующих запросам экономики", — отметил Владимир Желонкин.

Заместитель министра подчеркнул, что технопарк задуман как многопрофильный центр, совмещающий три ключевые функции: центр повышения квалификации преподавателей СПО для быстрого освоения новых дисциплин, региональная база тестирования инновационных технологий и подготовки кадров совместно с промышленными предприятиями, а также платформа для сбора, обобщения и распространения наилучшего практического опыта в системе среднего профессионального образования по всей стране. Таким образом, проект направлен на создание целостной образовательной экосистемы, напрямую связанной с потребностями экономики и направленной на подготовку высококвалифицированных специалистов нового поколения. Ежегодное повышение квалификации здесь смогут проходить около 5 тысяч преподавателей среднего профессионального образования. Кроме того, технопарк станет учебной площадкой для практических занятий студентов колледжей и техникумов.

Федеральный технопарк профессионального образования создается в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодёжь и дети". Он станет сердцем обширного пространства креативных индустрий "Парк мастеров "Нижполиграф"". После передачи комплекса в региональную собственность здесь проведены работы по обновлению фасадов, инженерных коммуникаций и благоустройству территории. Сегодня, кроме образовательного кластера, на территории "Нижполиграфа" работают около 200 резидентов: художественные пространства, театральные и керамические мастерские, офисы технологических компаний.

Напомним, что с 2025 года в России реализуется национальный проект "Молодёжь и дети", инициированный президентом России Владимиром Путиным. Проект направлен на создание условий для развития талантов и самореализации молодёжи, воспитание ответственных и нравственных граждан. В центре проекта — строительство и реконструкция школ, повышение квалификации учителей, разработка новых методик преподавания и создание комфортных условий для учебы. Особое внимание уделяется поддержке одарённой молодёжи, включая молодых специалистов.

Национальная программа включает девять федеральных проектов и программ: "Россия — страна возможностей", "Мы вместе", "Россия в мире", "Всё лучшее детям", "Ведущие школы", "Педагоги и наставники", "Создание сети современных кампусов", "Университеты для поколения лидеров", "Профессионалитет".

Ранее сообщалось, что учебно-развивающий центр планируют открыть рядом с нижегородским технопарком "Нижполиграф" на улице Варварской.

Глеб Никитин Образование Технопарк
