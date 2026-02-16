На улице Горького возобновилось строительство метро
Общество

16 февраля 2026 11:29 Общество
Площадку под станцию канатки через Оку готовят на проспекте Гагарина — фото

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижнем Новгороде стартовала подготовка к строительству третьей станции канатной дороги через Оку. Она разместится рядом с ТРЦ "Океанис" на проспекте Гагарина.  

Корреспондент НИА "Нижний Новгород" побывала на месте строительства и увидела, что площадка обнесена забором, на территории стоит техника. 

Для пешеходов оборудована защитная металлическая галерея. Проезды к "Океанису" не закрыты.

Как сообщили в АО "Урбантех Канатные дороги", там ведутся подготовительные работы. В частности, выполняется устройство шпунтового ограждения, которое необходимо для безопасного проведения дальнейшего строительства. Работы на станции "Проспект Гагарина" идут по графику.  

Параллельно продолжается строительство станции "Заречная". Там уже выполнено шпунтовое ограждение и организованы мероприятия по водопонижению. Одновременно специалисты занимаются выносом инженерных коммуникаций, включая сети ливневой канализации и электроснабжения светофорных объектов.  

Напомним, проект канатной дороги через Оку, которая соединит Заречную часть города с парком "Швейцария", стартовал в августе 2025 года. Завершить основные работы планируется к концу 2026 года. Общий объем инвестиций в строительство составляет 5,2 млрд рублей. 

Общая протяженность линии составит 3340 метров. Она свяжет станцию метро "Заречная" на проспекте Ленина с парком "Швейцария" на проспекте Гагарина. Промежуточную остановку разместят на улице Баумана.  

В декабре на стройплощадку доставили первые металлические опоры. Их установят на начальном участке маршрута — от станции метро "Заречная" до района "Тихая гавань", где также уже ведутся подготовительные работы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Канатная дорога Строительство
