Площадку под станцию канатки через Оку готовят на проспекте Гагарина — фото Общество

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижнем Новгороде стартовала подготовка к строительству третьей станции канатной дороги через Оку. Она разместится рядом с ТРЦ "Океанис" на проспекте Гагарина.

Корреспондент НИА "Нижний Новгород" побывала на месте строительства и увидела, что площадка обнесена забором, на территории стоит техника.

Для пешеходов оборудована защитная металлическая галерея. Проезды к "Океанису" не закрыты.

Как сообщили в АО "Урбантех Канатные дороги", там ведутся подготовительные работы. В частности, выполняется устройство шпунтового ограждения, которое необходимо для безопасного проведения дальнейшего строительства. Работы на станции "Проспект Гагарина" идут по графику.

Параллельно продолжается строительство станции "Заречная". Там уже выполнено шпунтовое ограждение и организованы мероприятия по водопонижению. Одновременно специалисты занимаются выносом инженерных коммуникаций, включая сети ливневой канализации и электроснабжения светофорных объектов.

Напомним, проект канатной дороги через Оку, которая соединит Заречную часть города с парком "Швейцария", стартовал в августе 2025 года. Завершить основные работы планируется к концу 2026 года. Общий объем инвестиций в строительство составляет 5,2 млрд рублей.

Общая протяженность линии составит 3340 метров. Она свяжет станцию метро "Заречная" на проспекте Ленина с парком "Швейцария" на проспекте Гагарина. Промежуточную остановку разместят на улице Баумана.

В декабре на стройплощадку доставили первые металлические опоры. Их установят на начальном участке маршрута — от станции метро "Заречная" до района "Тихая гавань", где также уже ведутся подготовительные работы.