Стартовала подготовка к строительству второй станции канатки через Оку

06 февраля 2026 11:28 Общество
В Нижнем Новгороде продолжается строительство новой канатной дороги, которая соединит Заречную часть города с парком "Швейцария" на правом берегу Оки. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в АО "Урбантех Канатные дороги", на улице Баумана начались подготовительные работы к строительству второй станции маршрута — "Тихая гавань".

Территорию будущей стройки уже обнесли металлическим забором. В настоящее время на площадке ведется вынос инженерных сетей — газопровода, водопровода и линий электроснабжения. Земляные работы планируется начать к концу марта.

Напомним, протяженность будущей канатной дороги составит 3340 метров. Она свяжет станцию метро "Заречная" на проспекте Ленина с парком "Швейцария" на проспекте Гагарина. Промежуточная остановка будет расположена на улице Баумана. Ожидается, что новая линия существенно сократит время в пути между берегами Оки. Поездка от "Заречной" до "Швейцарии" займет около 15 минут, тогда как преодоление того же маршрута по Молитовскому мосту может занять до 40 минут.

В декабре 2025 года в Нижний Новгород поступили первые металлические опоры для канатки. Они предназначены для установки на начальном участке линии — от станции метро "Заречная" до района "Тихая гавань". Всего по маршруту будет установлено 15 опор.

Добавим, что на улице Барминской также планируется строительство фуникулера, который свяжет ее с улицей Черниговской. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Канатная дорога Строительство
