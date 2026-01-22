10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Проект планировки для фуникулера на Черниговской вынесли на обсуждения

Проект планировки для фуникулера на Черниговской вынесли на обсуждения

Фото: сайт мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде стартовали общественные обсуждения проекта планировки территории для строительства новой канатной дороги пульсирующего типа (фуникулер), которая соединит улицы Черниговскую и Барминскую. Документация размещена на сайте мэрии. 

Цель проекта — обеспечение транспортной доступности территории на Черниговской, которая подлежит комплексному развитию, а также сокращение времени перемещения между двумя береговыми уровнями города.

Новый подъёмник будет состоять из двух станций и пяти опор, а его пропускная способность составит до 900 человек в час в одну сторону.

Обе станции будут подключены ко всем необходимым инженерным системам: водоснабжению, бытовой и ливневой канализации, теплоснабжению, электроснабжению и сетям связи. Также проектом предусмотрено строительство трансформаторных подстанций для обеспечения работы оборудования канатной дороги.

Для реализации проекта потребуется переустройство инженерных сетей, включая около 215 метров системы поверхностного водоотведения и дренажа, а также 40 метров ливневой канализации. Кроме того, на участке запланированы мероприятия по инженерной защите территории от оползней и затоплений, в том числе укрепление берега и возведение подпорных стен.

Ранее сообщалось, что в районе Черниговской набережной планируется строительство ещё одного фуникулёра. Он должен соединить улицу Гаршина с дорогой, ведущей к очистным сооружениям вблизи метромоста.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

