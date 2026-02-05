В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородская канатная дорога перевезла более 2 000 000 человек

Нижегородская канатная дорога перевезла более 2 000 000 человек

Фото: Никита Духник

Более 2 млн пассажиров воспользовались Нижегородской канатной дорогой после ее масштабной модернизации, проведенной весной 2025 года, сообщили в АО "Нижегородские канатные дороги". 

В апреле на линии между Нижним Новгородом и Бором полностью обновили подвижной состав и увеличили количество кабин. Эти изменения позволили вдвое повысить пропускную способность — с 500 до 1 000 человек в час.

Пик пассажиропотока традиционно пришелся на теплое время года. С мая по октябрь канатная дорога перевозила более 200 тысяч человек ежемесячно. Август стал рекордным за всю историю эксплуатации маршрута — тогда число пассажиров достигло 372 тысяч.

С мая по декабрь 2025 года общее время остановок работы канатной дороги сократилось на 62% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Коэффициент эксплуатационной доступности достиг 99,5% — это означает, что подавляющее большинство времени объект работал строго по расписанию.

Для жителей, регулярно передвигающихся между Нижним Новгородом и Бором, поездки по канатной дороге остаются удобной альтернативой наземному транспорту. Время в пути составляет всего 12,5 минуты.

Для информирования пассажиров был создан официальный Telegram-бот: @NCD_Information_bot. Через него можно получать данные о временных остановках движения, связанных с техническими работами или погодными условиями. С момента запуска на бот подписались уже более 1,5 тысячи человек.

Ранее нижегородцам объяснили, почему не работает подогрев сидений на канатке. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

