Уролог Веселов назвал главные ошибки мужчин, которые приводят к болезням

Фото: Кира Мишина

Мужское здоровье остается одной из самых уязвимых тем в системе профилактической медицины. Несмотря на развитие диагностики и доступность врачебной помощи, мужчины по-прежнему нередко откладывают визиты к специалистам и обращаются за помощью уже при выраженных симптомах. Это напрямую отражается на статистике хронических и тяжелых заболеваний. О ключевых факторах риска и мерах профилактики рассказал врач-уролог Евгений Веселов.

Образ жизни как главный фактор риска

По данным Минздрава России, значительная часть заболеваний у мужчин связана с образом жизни. Как отмечает Евгений Веселов, курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность и несбалансированное питание существенно повышают вероятность развития серьезных патологий.

В числе наиболее распространенных последствий – сердечно-сосудистые заболевания, онкологические процессы, включая рак простаты, а также нарушения эректильной функции. Все это напрямую влияет не только на физическое состояние, но и на качество жизни в целом.

По словам специалиста, профилактика начинается с базовых и вполне выполнимых шагов. Прежде всего – отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь увеличивают риск развития рака легких и желудка, заболеваний сердца и сосудов.

Не менее важны: регулярная физическая активность, поддерживающая работу сердечно-сосудистой системы и мышечный тонус; сбалансированное питание, обеспечивающее организм витаминами и минералами; контроль уровня стресса, позволяющий снизить риск психоэмоциональных расстройств.

Возраст 40+ – время повышенного внимания к здоровью

Отдельный акцент Евгений Веселов делает на регулярных медицинских обследованиях. Особенно актуальными они становятся после 40 лет, когда увеличивается вероятность возрастных заболеваний.

Специалисты рекомендуют ежегодно проходить осмотры у терапевта, кардиолога, уролога и дерматолога. Такой подход позволяет выявить изменения на ранней стадии и предотвратить развитие тяжелых патологий.

В перечень обязательных исследований входят: анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген) для оценки рисков рака простаты; электрокардиография для контроля состояния сердца; осмотр кожных покровов для выявления подозрительных родинок и новообразований; проверка зрения и слуха, особенно при профессиональных нагрузках на органы чувств.

Психологическое состояние – часть общего здоровья

Врач подчеркивает, что мужское здоровье не ограничивается физическими показателями. Депрессия, хронический стресс и тревожные состояния способны снижать либидо, ухудшать эмоциональный фон и самооценку.

Обращение к психологу или психиатру, по словам специалиста, – нормальная и эффективная практика, которая помогает восстановить психоэмоциональное равновесие.

Питание и спорт как ежедневная инвестиция в здоровье

Рацион мужчины должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, а также включать достаточное количество витаминов и микроэлементов. Евгений Веселов рекомендует отдавать предпочтение свежим овощам и фруктам, орехам, рыбе и мясу птицы, а также избегать продуктов с высоким содержанием сахара и трансжиров.

Физическая активность важна не только для мышечной системы. Регулярные нагрузки помогают поддерживать нормальный уровень холестерина и артериального давления. Даже умеренные занятия – бег трусцой, плавание или йога – способны существенно улучшить общее состояние организма.

По словам врача, профилактика – это не разовая мера, а системная работа над образом жизни. Именно она позволяет снизить риски серьезных заболеваний и сохранить активность на долгие годы.

Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации нацелено на достижение целей национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, ФАПов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медпомощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.