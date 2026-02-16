Уролог Веселов назвал главные ошибки мужчин, которые приводят к болезням

Фото:
Мужское здоровье остается одной из самых уязвимых тем в системе профилактической медицины. Несмотря на развитие диагностики и доступность врачебной помощи, мужчины по-прежнему нередко откладывают визиты к специалистам и обращаются за помощью уже при выраженных симптомах. Это напрямую отражается на статистике хронических и тяжелых заболеваний. О ключевых факторах риска и мерах профилактики рассказал врач-уролог Евгений Веселов.
По данным Минздрава России, значительная часть заболеваний у мужчин связана с образом жизни. Как отмечает Евгений Веселов, курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность и несбалансированное питание существенно повышают вероятность развития серьезных патологий.
В числе наиболее распространенных последствий – сердечно-сосудистые заболевания, онкологические процессы, включая рак простаты, а также нарушения эректильной функции. Все это напрямую влияет не только на физическое состояние, но и на качество жизни в целом.
По словам специалиста, профилактика начинается с базовых и вполне выполнимых шагов. Прежде всего – отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь увеличивают риск развития рака легких и желудка, заболеваний сердца и сосудов.
Не менее важны: регулярная физическая активность, поддерживающая работу сердечно-сосудистой системы и мышечный тонус; сбалансированное питание, обеспечивающее организм витаминами и минералами; контроль уровня стресса, позволяющий снизить риск психоэмоциональных расстройств.
Отдельный акцент Евгений Веселов делает на регулярных медицинских обследованиях. Особенно актуальными они становятся после 40 лет, когда увеличивается вероятность возрастных заболеваний.
Специалисты рекомендуют ежегодно проходить осмотры у терапевта, кардиолога, уролога и дерматолога. Такой подход позволяет выявить изменения на ранней стадии и предотвратить развитие тяжелых патологий.
В перечень обязательных исследований входят: анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген) для оценки рисков рака простаты; электрокардиография для контроля состояния сердца; осмотр кожных покровов для выявления подозрительных родинок и новообразований; проверка зрения и слуха, особенно при профессиональных нагрузках на органы чувств.
Врач подчеркивает, что мужское здоровье не ограничивается физическими показателями. Депрессия, хронический стресс и тревожные состояния способны снижать либидо, ухудшать эмоциональный фон и самооценку.
Обращение к психологу или психиатру, по словам специалиста, – нормальная и эффективная практика, которая помогает восстановить психоэмоциональное равновесие.
Рацион мужчины должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, а также включать достаточное количество витаминов и микроэлементов. Евгений Веселов рекомендует отдавать предпочтение свежим овощам и фруктам, орехам, рыбе и мясу птицы, а также избегать продуктов с высоким содержанием сахара и трансжиров.
Физическая активность важна не только для мышечной системы. Регулярные нагрузки помогают поддерживать нормальный уровень холестерина и артериального давления. Даже умеренные занятия – бег трусцой, плавание или йога – способны существенно улучшить общее состояние организма.
По словам врача, профилактика – это не разовая мера, а системная работа над образом жизни. Именно она позволяет снизить риски серьезных заболеваний и сохранить активность на долгие годы.
Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации нацелено на достижение целей национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.
Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, ФАПов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медпомощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+