Более 14 тысяч га леса планируют восстановить в Нижегородской области Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В 2026 году в Нижегородской области планируется проведение работ по восстановлению лесов на площади 14 442 га. В региональном минлесхозе сообщили, что все мероприятия по созданию и воспроизводству лесов проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие».

«Восстановление лесных ресурсов является одним из приоритетных направлений в работе минлесхоза Нижегородской области. Оно включает в себя круглогодичный цикл мероприятий: это заготовка и переработка лесосеменного сырья, выращивание посадочного материала, посадка сеянцев и уход за созданными лесами. В 2025 году леса региона были восстановлены на площади 14,8 тыс. га, плановый показатель был превышен на 6%. В текущем году продолжим работу по сохранению и восстановлению лесов области на площади 14,4 тыс. га и уже весной приступим к масштабным посадкам», – сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

В ведомстве уточнили, что на площади 4,3 тыс. га леса будут созданы путем искусственного лесовосстановления. Кроме того, запланирован агротехнический уход за лесными культурами на площади почти 25 тыс. га - дополнение лесных культур на площади 2,3 тыс. га, проведение лесоводственного ухода на 7,6 тыс. га и уходы за молодым поколением лесов на 4,5 тыс. га.

Следует отметить, что по итогам сезона заготовки лесосеменного сырья его общий объём составил 30,5 тонны, из которых 3,5 тонны были собраны с объектов лесного семеноводства. В результате переработки планируется получить более 280 кг семян, при этом 30 кг из них будут обладать улучшенными наследственными свойствами. После переработки все семена будут направлены на выращивание посадочного материала, который впоследствии будет использоваться для создания новых лесов.

Напомним также, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».