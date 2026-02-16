Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 февраля 2026 16:09
Соцучастковые открыли пункты сбора гуманитарки для бойцов СВО к 23 Февраля
16 февраля 2026 15:32
Нижегородцам рассказали, что делать при отключении электричества
16 февраля 2026 15:10
Люлин поддержал идею провести фестиваль культуры народов Приволжья в Нижнем Новгороде
16 февраля 2026 15:10
Эксклюзив
Строительство конгресс-холла у Нижегородской ярмарки начнут в 2026 году
16 февраля 2026 14:53
Пивной бар на воде появится в Нижнем Новгороде летом-2026
16 февраля 2026 14:46
Уролог Веселов назвал главные ошибки мужчин, которые приводят к болезням
16 февраля 2026 13:14
Почти 4000 нижегородцев воспользовались каталогом жизненных ситуаций
16 февраля 2026 13:09
Хирурги спасли нижегородку с гигантским животом: отсечено 20 кг тканей
16 февраля 2026 12:55
Нижегородец награжден премией "Национальный эксперт 2025"
16 февраля 2026 12:42
Доброволец СВО: "Служить в войсках беспилотных систем – это престижно"
Общество

Более 14 тысяч га леса планируют восстановить в Нижегородской области

16 февраля 2026 11:47 Общество
Более 14 тысяч га леса планируют восстановить в Нижегородской области

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В 2026 году в Нижегородской области планируется проведение работ по восстановлению лесов на площади 14 442 га. В региональном минлесхозе сообщили, что все мероприятия по созданию и воспроизводству лесов проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие».

«Восстановление лесных ресурсов является одним из приоритетных направлений в работе минлесхоза Нижегородской области. Оно включает в себя круглогодичный цикл мероприятий: это заготовка и переработка лесосеменного сырья, выращивание посадочного материала, посадка сеянцев и уход за созданными лесами. В 2025 году леса региона были восстановлены на площади 14,8 тыс. га, плановый показатель был превышен на 6%. В текущем году продолжим работу по сохранению и восстановлению лесов области на площади 14,4 тыс. га и уже весной приступим к масштабным посадкам», – сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

В ведомстве уточнили, что на площади 4,3 тыс. га леса будут созданы путем искусственного лесовосстановления. Кроме того, запланирован агротехнический уход за лесными культурами на площади почти 25 тыс. га - дополнение лесных культур на площади 2,3 тыс. га, проведение лесоводственного ухода на 7,6 тыс. га и уходы за молодым поколением лесов на 4,5 тыс. га.

Следует отметить, что по итогам сезона заготовки лесосеменного сырья его общий объём составил 30,5 тонны, из которых 3,5 тонны были собраны с объектов лесного семеноводства. В результате переработки планируется получить более 280 кг семян, при этом 30 кг из них будут обладать улучшенными наследственными свойствами. После переработки все семена будут направлены на выращивание посадочного материала, который впоследствии будет использоваться для создания новых лесов.

Напомним также, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лесное хозяйство Минлесхоз
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных