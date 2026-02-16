На улице Горького возобновилось строительство метро
До 20 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде в понедельник

До 20 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде в понедельник

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

16 февраля в Нижнем Новгороде может выпасть до 20 см снега. Осадки усиливаются из-за балканского циклона, который пришел в Центральную Россию и Черноземье. Ранее о нем сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, центр циклона с наиболее интенсивными осадками пройдет через Липецкую, Тамбовскую, Пензенскую, Рязанскую, Тульскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также Мордовию и Удмуртию. В отдельных районах за сутки может выпасть до 20-30 мм осадков, что составляет более трех четвертей месячной нормы.

Городские службы заранее начали подготовку к снегопаду. Вместе с осадками в регион пришли похолодание и усиление ветра.

Как сообщил замглавы администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов, по поручению мэра Юрия Шалабаева дорожные бригады переведены в режим повышенной готовности. Перед началом снегопада рабочие несколько раз промели и обработали основные магистрали, транспортные развязки, спуски и подъемы, а также тротуары, лестницы и подходы к остановкам.

Ранее глава города уточнял, что на обработку дорог уже израсходовано более 220 тонн технической соли и 50 тонн реагента.

В выходные, во время оттепели, в районах усилили откачку талых вод и прочистку ливневых решеток. По словам Максимова, это позволило избежать опасных ситуаций и локального обледенения в утренние часы пик.

Чиновник уточнил, что на проблемных участках было задействовано более 20 единиц откачивающей техники и мотопомп. Сейчас в связи с возвращением морозов и усилением осадков с 14:00 вновь началась обработка дорог, после чего коммунальные службы приступят к расчистке. Ночью, чтобы не мешать интенсивному движению транспорта, планируется сосредоточиться на вывозе снежных масс.

Все работы находятся на личном контроле глав районных администраций.

Кстати, с начала зимы с улиц приволжской столицы вывезено более 1 млн 350 тысячи кубометров снега. Этот показатель почти в 4 раза превышает объемы прошлого года.

Ранее сообщалось, что на уборку снега в Нижнем Новгороде выделили из резервного фонда еще 32,7 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

