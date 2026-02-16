Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 февраля 2026 11:44Перевозчика в Воротынце оштрафовали за опасные рейсы по Волге
16 февраля 2026 11:29Площадку под станцию канатки через Оку готовят на проспекте Гагарина — фото
16 февраля 2026 11:10Самозанятые нижегородцы смогут получать выплаты по больничному листу
16 февраля 2026 10:53Рейс в Санкт-Петербург отменили в нижегородском аэропорту
16 февраля 2026 10:42"Транснефть – Верхняя Волга" провела профориентационную встречу с нижегородскими студентами
16 февраля 2026 10:38Нижегородцам рассказали, как выбрать продукты для приготовления блинов
16 февраля 2026 10:20Нижегородские ДУКи оштрафовали за неубранный снег с крыш 417 домов
16 февраля 2026 09:58Операционные медсестры в Нижнем Новгороде получают до 160 тысяч рублей
16 февраля 2026 09:32Сильный снегопад идет на Нижегородскую область
16 февраля 2026 09:22Более 110 спецмашин закупит мэрия для уборки Нижнего Новгорода
Общество

Нижегородские ДУКи оштрафовали за неубранный снег с крыш 417 домов

16 февраля 2026 10:20 Общество
Нижегородские ДУКи оштрафовали за неубранный снег с крыш 417 домов

Фото: Александр Воложанин

Госжилинспекция провела массовую проверку крыш многоквартирных домов в Нижнем Новгороде и выявила нарушения почти в каждом третьем доме. Об этом сообщили в ведомстве. 

Всего за 14 и 15 февраля было проверено 1088 многоквартирных домов со скатными крышами во всех районах Нижнего Новгорода. Нарушения при очистке кровель обнаружены в 417 случаях.   

В отношении всех крупных управляющих компаний города возбуждены административные дела.  

Больше всего нарушений выявлено у АО "ДК Советского района" — 70. Далее следуют ООО "Наш дом" — 57, ООО "ГУД" — 53, АО "ДК Канавинского района" — 46, АО "ДК Московского района" — 46 и АО "ДК Нижегородского района" — 39.

Проверки проходят на фоне трагических происшествий. За последние дни в регионе от падения наледи погибли два человека. 14 февраля на улице Варварской в Нижнем Новгороде в результате схода льда погибла 19-летняя девушка. По этому факту возбуждено уголовное дело.   

В ночь на 15 февраля в селе Каменка Воротынского округа снежная масса сошла с крыши частного дома и смертельно травмировала 38-летнего мужчину.  

13 февраля в областном центре произошло еще два случая схода наледи. На улице Рождественской глыба льда упала с крыши административного здания, пострадали шестеро детей. В тот же день на улице Дьяконова в Автозаводском районе ледяная масса рухнула с козырька магазина рядом с женщиной и ребёнком. Обоих отвезли в медучреждение: мать от госпитализации отказалась, ребёнок находится под наблюдением врачей в состоянии средней степени тяжести.  

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании инцидентов с падением наледи. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖИ Снег
Поделиться:
Новости по теме
16 февраля 2026 09:32Сильный снегопад идет на Нижегородскую область
16 февраля 2026 08:47Электроснабжение восстановлено в двух округах Нижегородской области
15 февраля 2026 10:35Козырек подъезда рухнул из-за снега в Дзержинске: пострадала женщина
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных