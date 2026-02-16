Нижегородские ДУКи оштрафовали за неубранный снег с крыш 417 домов Общество

Фото: Александр Воложанин

Госжилинспекция провела массовую проверку крыш многоквартирных домов в Нижнем Новгороде и выявила нарушения почти в каждом третьем доме. Об этом сообщили в ведомстве.

Всего за 14 и 15 февраля было проверено 1088 многоквартирных домов со скатными крышами во всех районах Нижнего Новгорода. Нарушения при очистке кровель обнаружены в 417 случаях.

В отношении всех крупных управляющих компаний города возбуждены административные дела.

Больше всего нарушений выявлено у АО "ДК Советского района" — 70. Далее следуют ООО "Наш дом" — 57, ООО "ГУД" — 53, АО "ДК Канавинского района" — 46, АО "ДК Московского района" — 46 и АО "ДК Нижегородского района" — 39.

Проверки проходят на фоне трагических происшествий. За последние дни в регионе от падения наледи погибли два человека. 14 февраля на улице Варварской в Нижнем Новгороде в результате схода льда погибла 19-летняя девушка. По этому факту возбуждено уголовное дело.

В ночь на 15 февраля в селе Каменка Воротынского округа снежная масса сошла с крыши частного дома и смертельно травмировала 38-летнего мужчину.

13 февраля в областном центре произошло еще два случая схода наледи. На улице Рождественской глыба льда упала с крыши административного здания, пострадали шестеро детей. В тот же день на улице Дьяконова в Автозаводском районе ледяная масса рухнула с козырька магазина рядом с женщиной и ребёнком. Обоих отвезли в медучреждение: мать от госпитализации отказалась, ребёнок находится под наблюдением врачей в состоянии средней степени тяжести.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании инцидентов с падением наледи.